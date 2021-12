पटना: बिहार की राजधानी पटना के बेऊर थाना के एएसआई की किन्नरों से नोकझोंक (Clashes Between ASI And Third Genders) हो गई. एएसआई का नाम सुनील सिंह बताया जा रहा है. इस दौरान किन्नरों ने एएसआई का रिवॉल्वर छीन लिया (Third Genders Snatched Service Revolver From ASI). इसके बाद किन्नरों ने रिवॉल्वर को रामकृष्णा थाना में जमा करवा दिया.

किन्नर बेउर थाना में पदस्थापित दारोगा सुनील सिंह के घर हाल में हुई उनकी बेटी की शादी के बाद सगुन मांगने पहुंचे थे. इसी क्रम में किन्नरों और एएसआई के बीच पैसे को लेकर कहासुनी हो गई. जिसके बाद एएसआई सुनील कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर किन्नरों पर तान दी. इस बीच एएसआई और किन्नरों के बीच हाथापाई भी हुई. किन्नरों ने दरोगा का सर्विस रिवाल्वर लेकर रामकृष्णा नगर थाने में जमा करा दिया.

क्या हुआ जब किन्नरों ने दारोगा से छीन ली सर्विस रिवॉल्वर

किन्नरों ने आरोप लगाया है कि दारोगा अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर गंदी-गंदी गालियां देते हुए धमकाने के साथ-साथ अपने छत से रोड़ेबाजी करने लगे थे. जिसके कारण कुछ किन्नरों को चोटें भी आई है. हालांकि जब इस पूरे मामले की जानकारी दारोगा सुनील से लेने का प्रयास किया गया, तो वह कुछ बोलने से बचते नजर आए. वहीं, दूसरी ओर रामकृष्णा नगर थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था. थाने में मौजूद दर्जनों किन्नरों को समझा-बुझाकर वापस भेज दिया गया.

