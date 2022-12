पटना: राजधानी पटना में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि अब वो बड़ी घटना को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं. ताजा मामला पुनपुन प्रखंड के गौरीचक थाना स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है. जहां अज्ञात चोरों ने बैंक में चोरी करने का प्रयास (Bank robbery attempt in patna) किया. हालांकि कामयाब नहीं होने पर सभी चोर बिना चोरी किए ही फरार हो ( Thieves tried unsuccessfully to rob bank in Patna) गए. घटना बेलदारीचक बाजार इलाके की है.

गैस कटर को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले चोर: दरअसल सोमवार की अलहे सुबह जहां पर कई चोर बैंक में चोरी करने की नियत से गैस कटर के माध्यम से बैंक का मेन दरवाजे को काटने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीणों की चहल कदमी के कारण चोर बैंक में चोरी नहीं कर पाए और गैस कटर को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले. ऐसे में स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

मौके पर गौरीचक थाना के थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार अपने दल बल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए. वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग पर भी कई सवाल उठाया है. उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ गौरीचक पुल तक ही पेट्रोलिंग करती है. बाजार में यदा-कदा आती हैं ऐसे में अगर स्थानीय लोगों की सक्रियता नहीं रहती तो चोर बैंक में चोरी कर लेते हैं.

"आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. जिसमें चार नकाबपोश युवक को भागते हुए देखा गया है. जिसकी जांच चल रही है." :- कृष्ण कुमार, थानाध्यक्ष गौरीचक थाना





बेलदारीचक बाजार स्थित पीएनबी के मेन गेट को चोरो ने गैस कटर से काटने की कोशिश की थी लेकिन चोर असफल होकर भाग निकले हैं. गौरीचक थाना को लिखित आवेदन अज्ञात चोरों पर दिया गया है. गौरतलब है कि बेलदारीचक बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक में आज चोरी होने से बच गई. शाखा प्रबंधक विनय प्रताप सिंह ने अज्ञात के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन दिया है. वहीं पुलिस पेट्रोलिंग बढाने की भी गुजारिश की है इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी पुलिस के पेट्रोलिंग पर कई सवाल उठाया है.