पटना: राजधानी पटना में डॉक्टर के घर चोरी करने गए चोर की पिटाई (doctor beat thief in patna) के बाद मौत हो गई है. घटना पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र के लोहानीपुर इलाके के रेलवे हंडर रोड की है. जहां न्यूरो फिजियोथैरेपिस्ट डॉक्टर (neuro physiotherapist doctor in patna) वरुण कुमार के घर चोरी करने गए एक चोर की जमकर पिटाई (crime in patna) की गई और पिटाई के बाद चोर की मौत हो गई है. इस मामले में चोर के परिजनों ने कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है. मृतक युवक की पहचान पटना सिटी निवासी मुन्ना के रूप में की गई है.

चार की संख्या में थे चोर: दरअसल पूरा मामला शनिवार की रात का है. जब पटना के लोहानीपुर इलाके के काठपुलवा इलाके में रहने वाले डॉक्टर वरुण के घर चार की संख्या में चोर घुस गए थे. जब डॉक्टर को इस बात की भनक लगी तो उन्होने चोर को पकड़ने की कोशिश की और इस दौरान डॉक्टर ने मुन्ना नाम के एक चोर को पकड़ लिया और इसकी जानकारी आसपास के लोगो को दी.

डॉक्टर पर लग रहा है आरोप: डॉक्टर पर आरोप है कि उसने अपने किराएदारो के साथ मुन्ना नाम के चोर की अपने ही घर मे बन्द कर जमकर पिटाई की. हालांकि घटना की सुचना मिलते ही कदमकुआं थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची जहाँ लोगो की भीड़ के पकड़ में आए चोर को निकाल अस्पताल इलाज के लिए भेजा.

मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही कदमकुआं थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चोर को अस्पताल पहुंचाया. लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने इस ह्त्या और मॉब लिंचिंग मामले में डॉक्टर और उसके किराएदार दुर्गेश को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.

"शनिवार की देर रात चार चोर डॉक्टर के घर में घुस चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे. जिसकी आहट से घर के लोग जागे और चोरो को पकड़ने लगे. जिसमे एक चोर मुन्ना पकड़ में आया. भीड़ के चंगुल से बचाकर निकाले गए चोर मुन्ना की देर रात इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है".- अशोक कुमार सिंह, टाउन डीएसपी

