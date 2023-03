पटना: बिहार के पटना नें एक कारोबारी के घर चोरी का मामला (Nine lakh stolen from house in Patna) सामने आया है. घटना पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के मछली गली की है. चोरों ने 5 लाख के गहने और 4 लाख रुपये कैश को चुरा कर भाग गये. हालांकि चोरी की घटना को अंजाम देने आए दो चोरों की तस्वीर उनके मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फिलहाल इस पूरे मामले की लिखित शिकायत पटना के कदम कुआं थाने में दी है.

होली के दिन गये थे ससुराल: दरअसल पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के मछली गली इलाके के रहने वाले कारोबारी राहुल कुमार होली की शाम पूरे परिवार के साथ ससुराल चले गए थे. इसी दौरान देर-रात चोरों ने कारोबारी के घर में घुसकर चोरी की इस घटना को बड़े आराम से अंजाम दिया है. घटना की जानकारी कारोबारी राहुल की बहन स्नेहा गुप्ता बताती हैं की होली के दौरान वह भी अपने भाई के घर आई हुई थी. भाई के ससुराल चले जाने के बाद वह भी अपने घर चली गई.

"भाई होली के दिन ससुराल गया था. चोरों ने पांच लाख रुपये का गहना और चार लाख कैश लेकर फरार हो गया. पटना के कदम कुआं थाने में मामला दर्ज करा दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे में दो चोरों की तस्वीर कैद हो गई है." -स्नेहा गुप्ता, कारोबारी की बहन

सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई चोरी की घटना: होली के अगले दिन गुरुवार कि सुबह किसी व्यक्ति ने मकान मालिक को फोन कर उसके मकान के मेन गेट के ताला टूटे होने की जानकारी दी. मामले की जानकारी मिलते ही राहुल और उसका पूरा परिवार अपने ससुराल से भागे-भागे अपने फ्लैट पहुंचे. फ्लैट के कमरों के ताले टूटा है और घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है. चोरी की घटना को अंजाम देने आए दो चोरों की तस्वीर उनके मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.