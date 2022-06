पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेजप्रताप यादव (Theft At Tej Pratap Yadav Residence) को उनका ही एक नौकर चूना लगाकर फरार हो गया है. खुद इस बात की जानकारी तेजप्रताप ने पुलिस को शिकायत करके दी है. तेजप्रताप द्वारा सचिवालय थाने को दिए गए लिखित आवेदन में यह कहा गया है कि गत 27 मई को मेरे आवास 2 एम स्ट्रैंड रोड पटना (Theft In 2 M Strand Road Patna) से किदवईपुरी पटना के निवासी चंदन कुमार (Tej Pratap Yadav servant accused of theft) मेरा आईफोन एवं तीन बैग चोरी करके भाग गया है.

पढ़ें- 'घोटालों की फाइल दबाने के लिए विश्वेश्वरैया बिल्डिंग में लगा दी आग', तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान

तेजप्रताप के आवास पर चोरी: तेजप्रताप ने यह भी सूचना दी है कि उनकी गाड़ी को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और उनके आवास में आकर उनके साथ गाली गलौज भी की गई है. तेज प्रताप ने थाना प्रभारी से यह आग्रह किया है कि चंदन कुमार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके सभी सामान को बरामद किया जाए.

सचिवालय थाने में नौकर के खिलाफ शिकायत: दरअसल यह घटना तब की बताई जा रही है जब तेजप्रताप अपने आवास से अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास में शिफ्ट हो गए थे. जिसके बाद उनके आवास पर चंदन कुमार ही रह रहा था. इस दौरान तेजप्रताप की गैर हाजिरी में ही चंदन ने 27 मई को लाखों रुपए का सामान व कैश की चोरी की और फरार हो गया. इस पूरे मामले की सचिवालय थाना (Sachivalaya Police Station) में लिखित शिकायत तेजप्रताप द्वारा की गई है. वहीं इस मामले पर 2 एम रोड स्थित सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के लिए भी पुलिस मुख्यालय में शिकायत की गई है.

तेजप्रताप ने एफआईआर में कही ये बात: तेजप्रताप यादव ने सचिवालय थाने को दिए अपनी एफआईआर में कहा कि 27 मई 2022 को मेरे आवास 2 एम स्ट्रैंड रोड पटना से चंदन कुमार, पिता वीरेंद्र प्रताप, निवासी पीएनटी कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना ने मेरा आई-फोन और तीन बैग चोरी कर भाग गया है. मेरी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है. 10 सर्कुलर रोड पटना में आकर भी गाली-गलौज किया.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP