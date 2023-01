पटना: राजधानी पटना में चोरी (Theft In Patna) के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. आए दिन चोरी हो रही है. ताजा मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के पुरानी चौकी का है. जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने बैंक क्लर्क के घर में चोरी (Theft at bank Clerk House In Patna) की घटना को अंजाम दिया. उस दौरान घर पर कोई नहीं था. घर के सारे लोग हाजीपुर गए हुए थे.

यह भी पढ़ें: स्कूल लूटने आए एलियन, पिस्तौल लहराते उड़ाए फीस के तीन लाख, CCTV में वारदात कैद

ताला तोड़कर घर में चोरी: जानकारी के मुताबिक पीड़ित बैंक क्लर्क राजेन्द्र प्रसाद का घर आलमगंज थाना क्षेत्र के पुरानी चौकी के पास है. बीती रात वह अपने परिवार को लेकर बीमार भाई को देखने हाजीपुर गया था. उस दौरान घर में कोई नहीं था. जिसका फायदा उठाकर चोर घर में ताला तोड़कर घुस गए. इसके बाद घर के कीमती सामान और जेवरात चुराकर फरार हो गए. जब सुबह में घर के लोग पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई. जिसके बाद मामले की शिकायत थाने में की गयी.

ये भी पढ़ें : दरभंगा में कार में रखा रुपयों से भरा बैग और ब्लूटूथ चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद

करीब 22 लाख चोरी की रिपोर्ट: पीड़ित बैंक क्लर्क के मुताबिक चोरों ने घर का अलमारी तोड़कर 12 लाख रुपये नकद और 10 लाख के जेवरात की चोरी की है. अन्य सामान भी चोर समेटकर ले गए. चोरी की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुँची पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है. घर और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि चोरों की पहचान हो सके. फिलहाला पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है. जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.