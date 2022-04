पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने संपूर्ण क्रांति दिवस (5 जून) को नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की घोषणा की है. बापू सभागार में महागठबंधन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी रिपोर्ट कार्ड (Report Card Of Nitish Kumar Government ) जारी करेंगे. तेजस्वी की घोषणा पर सियासत (Politics Of Bihar) भी शुरू हो गयी है. जदयू मंत्रियों ने कहा कि अच्छा होगा तेजस्वी अपने माता-पिता के शासनकाल का भी रिपोर्ट कार्ड जारी करें.

तेजस्वी जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड: 5 जून को तेजस्वी के रिपोर्ट कार्ड जारी करने की घोषणा पर जदयू मंत्रियों ने निशाना साधा है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के कामकाज की रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपने माता-पिता के शासनकाल का भी रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए तो हम लोगों को और खुशी होगी. एक साथ दोनों रिपोर्ट कार्ड यदि जारी करेंगे तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी.

"सरकार का डेढ़ साल के रिपोर्ट कार्ड के जारी होने से हमें खुशी होगी. लेकिन हम चाहते हैं कि तेजस्वी अपने माता-पिता के कार्यकाल का भी रिपोर्ट कार्ड साथ में ही जारी करें तो हमें अति प्रसन्नता होगी. ऐसा करने से बिहार की जनता भी काफी खुश होगी."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार सरकार

जदयू का तेजस्वी पर हमला: वहीं ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने कहा विपक्ष का काम ही है तरह तरह से आरोप लगाना. लेकिन नीतीश सरकार में विकास के कई काम किए गए हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क हर क्षेत्र में काम हुआ है. कई तरह के उद्योग धंधे खुल रहे हैं. दूसरी तरफ उनके माता पिता लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में अपराध एक मात्र उद्योग था और शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय उन्होंने खोला था. अपने माता-पिता के शासन में जो भी उपलब्धि थी उसका भी रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे ऐसी उम्मीद है.

"बहुत अच्छी बात है कि तेजस्वी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं. पिछले 15 साल में जब लालू-राबड़ी की सरकार रही थी, उसका भी रिपोर्ट कार्ड जारी कर देना चाहिए. नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार का विकास हुआ है."- जयंत राज, ग्रामीण कार्य मंत्री, बिहार सरकार





विपक्ष का आरोप- 'सरकार हर क्षेत्र में फेल': बता दें कि नीतीश सरकार हर साल अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करती थी. हालांकि पिछले कुछ सालों से यह सिलसिला समाप्त हो गया है. वहीं बीजेपी के मंत्रियों के तरफ से जरूर 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है. इस बीच तेजस्वी यादव बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, और बेरोजगारी की जो स्थिति है उस पर रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे. विपक्ष का आरोप है कि सरकार हर क्षेत्र में फेल है और वादा भी पूरा नहीं कर रही है. वहीं जदयू के मंत्रियों का साफ कहना है कि सरकार ने विकास के कई काम किए हैं और नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है. बिहार के काम की चर्चा पूरे देश में हो रही है.

