पटना: जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने (Tejashwi Yadav Attacked CM Nitish Kumar) पर लिया है. उन्होंने कहा कि दो बार राजद के प्रयास से जातीय जनगणना (tejashwi yadav on caste census In Bihar) का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पारित हुआ. हमें लगता है कि अब जातीय जनगणना को लेकर बिहार से दिल्ली तक पैदल यात्रा (Tejashwi foot march for caste census) करनी पड़ेगी.

तेजस्वी का जातीय जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर हमलोगों ने काफी प्रयास कर इसे दोनों सदनों से पारित करवाया. हमलोगों ने प्रस्वाव सभा में रखा, प्रधानमंत्री से भी मिलकर आए थे. अब जातीय जनगणना को लेकर हमें और कोई चारा नजर नहीं आ रहा है. केवल एक ही चारा नजर आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा. बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा करनी पड़ेगी

"देखिए सभी को पता है कि दो बार राजद के प्रयास से, लालू यादव के प्रयास से जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और परिषद से पास हुआ. हमने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी. अब हमें एक ही चारा सड़क पर जाने का दिख रहा है. बिहार से दिल्ली तक पैदल यात्रा करनी पड़ेगी."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

'चुनाव खत्म होते ही बढ़ जाते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम': हालांकि तेजस्वी यादव ने इस अभियान की शरुआत कब होगी इसकी जानकारी नहीं दी लेकिन इतना जरूर कहा कि पैदल मार्च दिल्ली जाना है. वहीं 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर भी नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है ये तो स्पष्ट हो गया है. अब छात्र हमेशा भयभीत है कि कब किस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाय. छात्रों की जिंदगी के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है. साथ ही पेट्रोल डीजल के मूल्यवृद्धि को लेकर भी तेजस्वी ने तंज कसा और कहा कि जब जब चुनाव खत्म होता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं. यही उनकी नीति है.

दरअसल, पिछले दिनों केंद्र के इंकार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 'राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी. जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तैयारी हो चुकी है. बिहार सरकार पारदर्शी तरीके से जनगणना कराएगी. किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी. तमाम सियासी पार्टियों की सहमति हो गई है. हम जल्द सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं. डिप्टी सीएम और अपनी पार्टी के सभी लोगों से बात कर चुके हैं. जल्द एक तारीख तय कर सर्वदलीय बैठक की जाएगी.'

