पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav On Central Government ) कई मुद्दों को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं. 7 अगस्त को बिहार में महागठबंधन प्रतिरोध मार्च ( Mahagathbandhan Pratirodh March ) भी निकालने वाला है. वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कई ज्वलंत मुद्दों पर केंद्र सरकार (Narendra Modi Government) को घेरा है और करारा प्रहार किया है. तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गंभीर समस्याओं से भाग रही है और चर्चा नहीं करना चाहती है.

तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला: बता दें कि गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर तेजस्वी यादव ने लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्या है लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जन सरोकार के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती. यह अयोग्य सरकार देश की आय बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेचकर युवाओं एवं आम जनों को भ्रमित कर कितने दिन काम चलाएगी?

ट्वीट कर केंद्र सरकार पर किया प्रहार: तेजस्वी यादव अपनी ट्विटर अकाउंट के जरिए अक्सर केंद्र सरकार पर प्रहार करते रहते हैं. जनहित के मुद्दों को लेकर एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है. तेजस्वी के इस ट्वीट के बाद यूजर्स कई तरह के जवाब दे रहे हैं.

कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी: बिहार में आरजेडी कई बार डबल इंजन की सरकार खासकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती रही है. इसके लिए अबतक विभिन्न मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) सड़कों पर भी उतरकर अपना विरोध जता चुके हैं. अब महागठबंधन की ओर से 7 अगस्त (Pratirodh March On August 7 In Bihar) को हर जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च ( Mahagathbandhan Pratirodh March ) करने का ऐलान किया गया है. इसके लिए पर्चा जारी किया गया है. इस पर्चे में राजद के नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी की फोटो के साथ ही लेफ्ट के नेताओं की तस्वीर है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की भी तस्वीर है. वहीं तेजस्वी ट्वीट के जरिए भी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं.