पटना: पर्व त्योहार हो या कोई भी शुभ कार्य, मिठाई की मिठास खुशियों को और बढ़ा देती है. धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक बाजार में मिठाईयों की मांग बरकरार (demand for sweets in market in patna) रहती है. मतलब 5 दिनों तक चलने वाले इन त्योहारों की श्रृंखला मिठाई के बिना अधूरी मानी जाती है. इस मौके पर बाजारों में मिठाईयों की दूकान पर अलग-अलग किस्म की मिठाईयां बनाई जाती हैं. जिसे खरीदने के लिए खरीदारों की लंबी-लंबी कतारे लगी रहती है.

दो साल बाद लौटी मिठाई बाजार में रौनक: कोरोना वायरस के कारण पिछले दो वर्षों में मिछाईयों का बाजार धीमा पड़ गया था. लेकिन कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद बाजारों में दोबारा रौनक लौटने लगी है. मिठाई दुकानदार तरह-तरह के मिठाई बनाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने से नहीं चूक रहे हैं.

मिठाईयों की जमकर हो रही है खरीदारी: दिवाली (diwali festival 2022) के मौके पर शहर मे मिठाईयों की जमकर खरीदारी हो रही है. शहर के प्रसिद्ध मिठाई दुकानों में से एक लड्डू गोपाल के मालिक भुट्टो सिंह बताते है कि इस बार बाजार की रौनक अच्छी है. लोग जमकर मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि लोगों का झुकाव अन्य मिठाइयों की तुलना में ट्रेडिशनल मिठाइयों पर ज्यादा है. दीपावली में विशेष रूप से लड्डू की डिमांड ज्यादा रहती है.

त्योहारों में ड्राई फ्रूट्स की भी बढ़ जाती है मांग: बाजार में केवल मिठाइयां ही नहीं बल्कि ड्राई फ्रूट्स को लेकर भी लोगों में अच्छा खासा उत्साह है. लोग ड्राइफ्रूट्स को खुले में तो ले ही रहे हैं साथ ही साथ आकर्षक पैकिंग वाले ड्राई फ्रूट्स को भी पसंद कर रहे हैं. मिठाई दुकान के मालिक बताते हैं कि उनके पास 500 से लेकर 5000 तक के ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स है. जिसे लोग खरीद रहे हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी भेज रहे हैं.

"इस फेस्टिव सीजन में कई तरह के लड्डू की डिमांड होती है. इनमें मोतीचूर, बूंदी, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, बड़े बूंदी के लड्डू होते है. इसके अलावा एक विशेष प्रकार का लड्डू भी तैयार किया जाता है, जिसे बम लड्डू या फिर मारवाड़ी लड्डू भी कहते हैं. इसे शुद्ध घी में छोटी बूंदी के साथ बनाया जाता है. लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा होता है. वो यह भी बताते हैं कि हमारे यहां जितनी भी मिठाईयां बनती हैं. सब शुद्ध घी में बनाई जाती हैं.- सिद्धार्थ, ऑनर, लड्डू गोपाल

"दीपावली को लेकर अभी हमारे पास 70 से ज्यादा मिठाइयों के प्रकार उपलब्ध है. हमारे पास नवरत्न लड्डू, श्याम बिहारी लड्डू, बेसन लड्डू, मोतीचूर लड्डू के अलावा कई आइटम हैं. मारवाड़ी लड्डू को शुद्ध घी में केसर का दाना डालकर बनाया जाता है. इसके अलावा हमारे पास काजू के कई सारे आइटम भी उपलब्ध हैं. इसमें काजू शुगर फ्री, काजू पिस्ता, काजू बर्फी, केसर बर्फी, पिस्ता बर्फी, बेसन गजक, बेसन बत्तीसा, काजू गजक, काजू सोहन हलवा जैसी मिठाइयां विशेष रूप से तैयार की जाती हैं".- कुणाल, ऑनर, लड्डू गोपाल

