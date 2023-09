पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार

पटनाः बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से लगातार युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है. पिछले दिनों 6 जून 2023 को 21391 सिपहिया की नियुक्ति के लिए केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने वैकेंसी निकाली है. 15 सितंबर से इसकी परीक्षा होने वाली है. इसी कड़ी में बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के लिए 1288 पदों की सीधी नियुक्ति (reinstatement of sub inspector in bihar) हेतु गृह विभाग आरक्षी शाखा को पत्र लिखा गया था.

1288 पदों पर बहालीः 13 सितंबर रोस्टर विश्लेषण के आधार पर 1288 पदों पर पुलिस और निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इसमें 455 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है. अगर हम बात करें पूरे देश की तो बिहार में सबसे ज्यादा महिलाएं पुलिस बल में है. एक प्रतिशत खेल कोटे से बहाली की जाएगी. यानी कुल 13 पद खेल कोटे के खाता में रहेगा. 1275 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार पुलिस पावर सेवा आयोग को भेजी जा रही है.

पुलिस बल की कमीः पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि कुल जनसंख्या के अनुपात पुलिस बल की काफी कमी है. जिसको लगातार पूरा करने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस बल में वैकेंसी निकली जा रही है. लगातार पुलिस बल को पदाधिकारी को प्रमोशन भी दिया जा रहा है. इसी कड़ी में फिर 1288 पदों पर सब इंस्पेक्टर की बहाली निकली गई है.

"जून महीने में 21391 सिपाही पदों की बहाली निकली गई थी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है. इसी कड़ी में 1288 पुलिस अवर निरीक्षकों यानी सब इंस्पेक्टर की बहाली की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी. जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल काफी कम है, जिसे पूरा करने के लिए लगातार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को मुख्यालय की ओर से पुलिस बल बढ़ाने को लेकर पत्र लिखा जाता है." -जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी पुलिस मुख्यालय