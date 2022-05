पटनाः बिहार में शिक्षक नियोजन (Teachers Recruitment In Bihar) के सातवें चरण की बहाली स्थगित है. इसको लेकर पटना में सीटीईटी और बीटीईटी पास सैकड़ों अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन हड़ताल डटे हैं. गुरुवार को अचानक अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए और वहां शिक्षक नियोजन की मांग (STET Candidates Protest At BJP Office In Patna) को लेकर जमकर हंगामा किया. शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि सातवें चरण के नियोजन की तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाए.

ये हैं अभ्यर्थियों की बड़ी मांगेंः बिहार में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तिथि की घोषणा की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी राजधानी पटना के धरना स्थल पर जमे हुए हैं. वहीं, आज इन अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर भी हंगामा किया. मौके पर आए शिक्षक अभ्यर्थी राहुल कुमार ने बताया कि सरकार बार-बार हम लोगों के नियोजन को लेकर टाल मटोल कर रही है और इसीलिए हम लोग बीजेपी कार्यालय आए हैं, ताकि हमारी मांगों को जल्द सुना जाए. अभ्यर्थियों की बड़ी मांगों में प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए सातवें चरण की विज्ञप्ति अविलंब जारी करने, बहाली को ऑनलाइन सेंट्रलाइज माध्यम से पूर्ण करने, मई 2022 तक जो भी पद रिक्त है, उन सभी रिक्तियों पर अविलंब बहाली करने की मांग शामिल हैं.





7 मई से विरोध प्रदर्शन जारीः बता दें कि बिहार के सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी नियोजन की मांग को लेकर बीते 7 मई से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज बीजेपी कार्यालय के सामने पहुंचकर सरकार विरोधी नारे लाए. इससे पहले इन्होंने बीते सोमवार को पटना कॉलेज से लेकर कारगिल चौक तक अपनी मांगों को लेकर पैदल यात्रा भी की थी. वहीं बुधवार को धरनास्थल पर हवन किया और उसके बाद बाल मुंडवाए था. ये लोग पुरजोर तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है.

83 हजार 277 से अधिक रिक्तियांः वहीं, सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित सातवें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 83 हजार 277 से अधिक रिक्तियां हैं. इनमें सबसे अधिक 49 हजार 361 रिक्तियां 6421 उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए होंगी. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्तियों के लिए नियमावली तैयार की जा रही है. माध्यमिक स्कूलों में 33 हजार 916 पद रिक्त हैं. 5425 माध्यमिक स्कूलों में प्रति स्कूल छह-छह शिक्षकों की नियुक्ति की जानी हैं. ये शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के होंगे. साथ ही उर्दू ,संस्कृत आदि के लिए 5791 और कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक हजार पदों पर नियुक्त होनी है. लेकिन विभाग ने अभी इसकी तारीख तय नहीं की है, जिसका छात्रों को बेसब्री से इंतजार है और इनका कहना के सरकार बेवजह नियुक्ति में देर कर रही है.

