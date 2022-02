पटना: बिहार के आईएएस और पूर्व आरजेडी विधायक पर दुष्कर्म का आरोप (Gang Rape Case Against IAS Officer And Former RJD MLA) लगाने वाली महिला का बयान बुधवार की देर रात पटना के सचिवालय एएसपी (Sachivalaya Thana ASP Kamya Mishra) के समक्ष दर्ज कर लिया गया है. सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा के सामने महिला के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई. हालांकि मीडिया से बात करते हुए महिला ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि, उसके साथ हुए दुष्कर्म मामले की एफआईआर जब थाने ने नहीं ली तो उसने कोर्ट में मामला दर्ज करवाया. कोर्ट द्वारा जांच रिपोर्ट मांगे जाने के बावजूद भी पुलिस कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है.

पढ़ें: शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध, गर्भवती हुई तो कहा- नहीं रह सकता साथ.. केस दर्ज

पीड़ित महिला ने पूर्व में भी आईएएस और पूर्व विधायक पर आरोप (Victim Statement Recorded In Former RJD MLA And IAS Rape Case) लगाया था कि, उसे एक प्रतिष्ठित पद दिलवाने के नाम पर विधायक और आईएएस ने मिलकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है. पीड़ित महिला ने बताया कि, आईएएस से उसकी मुलाकात पूर्व विधायक ने ही बिहार के बाहर करवाई थी. आईएएस ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को बिहार के बाहर एक होटल में अंजाम दिया था और उसके बाद पूर्व विधायक ने पीड़ित महिला से शादी करने की बात भी कही थी.

पढ़ें: घरवालों ने नहीं स्वीकारा तो भागकर मंदिर में भरी मांग, प्रेमी ने पुलिस से बोला- हमारे परिवार को मना लो साहब !

इस पूरे मामले में पीड़ित महिला का आरोप है कि, नवंबर 2021 में उसने कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर केस फाइल किया और कोर्ट द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी पुलिस कोर्ट को जांच रिपोर्ट नहीं दे रही है. हालात यह है कि, जिन माननीय के खिलाफ उसने कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है वह लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे है. पुलिस भी इस मामले की जांच रिपोर्ट देने में कोताही बरत रही है. पीड़िता कहती है कि, एक एडवोकेट होने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा, अब थक हार कर पीड़िता अपने बच्चे के साथ आत्मदाह करने के बारे में सोच रही हैं.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP