पटना: बिहार राज्य खाद्य निगम (Bihar State Food Corporation) में मजदूरों की हड़ताल समाप्त (Workers Strike End In Patna) हो गई है. जिले के सभी मजदूर अपने काम पर लौट आये हैं. जिससे गोदामों से राशन का उठाव शुरू हो चुका है. बताया जाता है कि बिहार राज्य फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन मजदूरों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है.

दरअसल राज्य फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के आह्वान पर पूरे जिले के सभी मजदूरों ने बिहार खाद्य निगम से पोलदार मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी. बिहार राज्य खाद्य निगम के सभी पोलदार मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर बीते 10 अक्टूबर से हड़ताल पर चले गए थे. सभी गोदाम में ताले बंद हो चुके थे. राशन का उठाव बंद कर दिया गया था. इस स्थिति में सारे मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया. जिसकी वजह से आज से हड़ताल खत्म हो गई है. सभी पोलदार अपने अपने काम पर वापस लौट गए हैं.



हड़ताल समाप्त कर मजदूरों की वापसी: मजदूरों का कहना है कि सभी पोलदार को सरकार के निर्देशानुसार 10 रुपये प्रति बोरा मजदूरी बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किया गया था. हालांकि संवेदकों ने अभी भी पुराने ही रेट 7 रुपया बढ़ाकर मजदूरों को दे रहा था. इस बात की जानकारी मिलने पर मजदूरों ने इसका विरोध किया था और मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे. वहीं भविष्य निधि और एसआई के मध्य से अवैध तरीके से गोदाम के पारिश्रमिक के प्रति 29 प्रतिशत की कटौती की जा रही थी. इसी कारण मजदूर संघ ने यहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike End By Workers Of Food Corporation In Patna) की घोषणा कर दी थी.

" हड़ताल पर गए पोलदार अपने काम पर वापस लौट आए हैं. जो बीते 10 अक्टूबर को हड़ताल पर चले गए थे और अपने हक की सही कमाई के लिए मजदूरी की मांग कर रहे थे. इसके बाद यूनियन की ओर से घोषणा कर दी गई जिसपर सभी कर्मचारी काम पर वापस लौट आए हैं. बिहार राज्य फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है"- डॉ मुकेश कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मसौढ़ी