पटना: राजधानी पटना से सटे दानापुर थाना क्षेत्र के नासरीगंज में एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आयी है. जहां एक कलयुगी बेटे ने पैसे का हिसाब नहीं देने पर पिता की बेरहमी से हत्या कर (Son Murdered Father in Danapur) दी. इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बेटा मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गयी.

जानकारी के मुताबिक नासरीगंज के प्राचीन देवी मंदिर के पास रहने वाले कृष्णा राय का नाबालिग बेटा जो कि 10वीं का छात्र है, उनसे पैसे का हिसाब मांग रहा था. बेटे के हिसाब मांगने पर पिता गुस्सा हो गये. जिससे दोनों के बीच कहासुनी (Dispute Between Father and Son in Danapur) होने लगी. विवाद बढ़ने पर बेटे ने बाप पर पहले हथौड़े से वार कर दिया जिससे वह जमीन पर गिर गये. इसके बाद बेटे ने चाकू से गोदकर पिता की हत्या कर दी (Stabbed to Death in Patna) और मौके से फरार हो गया.

इस पूरे मामले में दानापुर थाना अध्यक्ष अजित कुमार साहा ने बताया की पैसा मांगने को लेकर पिता और पुत्र में विवाद में हो गया. जिसमें पुत्र ने पिता को हथौड़े और चाकू गोदकर हत्या कर दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जायेगा.

