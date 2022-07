पटना: जिले के बिहटा थाने की पुलिस ने एक बड़े स्मैक तस्कर को गिरफ्तार (Crime In Patna) किया है. तस्कर के पास से 50 हजार 700 रुपये नकद और बैग में छुपाकर रखे स्मैक की 23 पुड़िया जब्त (packets of smack and 50 thousand rupees seized) की गई है. गिरफ्तार तस्कर शराब के मामले में पहले भी जेल जा चुका है.

शराबबंदी के बाद बढ़ा है स्मैक, हीरोइन और चरस का कारोबार : बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) कानून लागू होने के बाद भी अवैध तरीके से नशे का कारोबार जारी है. ग्रामीण इलाकों में तो शराबबंदी के बाद से स्मैक,हीरोइन और चरस जैसे नशे का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है. पटना जिले के बिहटा क्षेत्र क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोग इस तरह के नशे के आदी हो रहे हैं. बिहटा पुलिस थाना क्षेत्र के परेव गांव में गुप्त सूचना के आधार पर एक कुख्यात स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने जब गिरफ्तार तस्कर के बैग की तलाशी ली तो उसके पास 50 हज़ार 700 रुपये नकद और 23 पुड़िया स्मैक पाया गया. गिरफ्तार युवक की पहचान परेव गांव के निवासी रामेश्वर साव के बेटे लक्ष्मण कुमार के रूप मे हुई. जांच में पता चला कि गिरफ्तार युवक इसके पहले भी अवैध शराब के मामले में जेल जा चुका है.





स्मैक के अन्य कारोबारी हुए फरार : बिहटा के परेव से चोरी और छेड़खानी की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी, इसी को देखते हुए एक टीम गठित की गई थी जो स्मैक पीने वालों पर लगातार नजर रख रही थी. इस जब्ती के बारे में बिहटा थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि परेव गांव में चरस और अफीम की तस्करी का काम बहुत दिनों से चल रहा था. सूचना मिली कि दर्जनों की संख्या में स्मैकिये इकट्ठे हो रहे हैं, जो जिले की अलग-अलग जगहों पर इसकी बिक्री करते हैं. इसी सूचना के बाद छापेमारी की गई. पुलिस ने मौके से लक्ष्मण कुमार को गिरफ्तार किया. उसकेे पास से 23 पुड़िया स्मैक और 50 हजार 700 रुपये नकद जब्त किया गया. पुलिस की भनक लगते ही स्मैक के अन्य कारोबारी मौके से फरार हो गए जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है.