पटना: राजधानी पटना में बाइक चोरी (Bike Theft In Patna ) की घटना पर लगाम लगाने के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दिघा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 चोर को गिरफ्तार किया (Six bike thieves arrested in Patna) है. पुलिस के सार्थक प्रयास से चोरी की 7 बाइक भी बरामद की गई है. इस बात की जानकारी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार ने दी.

चोरी के 7 बाइक भी बरामद: लॉ एन्ड ऑर्डर डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुर्जी में कुछ अपराधी एकत्र हुए थे. इसी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर छह चोर को गिरफ्तार किया है और उनके निशानदेही पर सारण जिला अंतर्गत दीदारगंज में छापेमारी कर पुलिस ने गाड़ी के पार्ट्स को भी बरामद किया है. साथ ही साथ चोरी के 7 बाइक को भी बरामद किया है. पुलिस ने गाड़ी के पार्ट्स समेत कई मास्टर चाभी को भी बरामद कर लिया है.

अपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे चोर: इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि दीघा थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली की कुर्जी इलाके के नाला के किनारें सुनसान जगह पर तीन व्यक्ति खड़े होकर किसी अपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे हुए हैं. पुलिस ने जब इन तीनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की तो मौके पर मौजूद इन तीनों युवकों के पास से तीन मास्टर की के साथ 5 मोबाइल बरामद किया.

"इस गिरोह में शामिल चोर बाइक चोरी करने के बाद पहले बाइक के इंजन को चोरी किए गए दूसरे बाइक में लगा देते हैं और यह पूरा खेल छपरा के एक गैरेज में चल रहा था. पुलिस ने इन तीनों के निशानदेही पर इस छपरा के गैरेज से दो लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ एक अन्य बाइक चोर को पटना के कुर्जी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार बाइक चोर के निशानदेही पर 7 चोरी की बाइक को बरामद किया गया है." :- संजय कुमार , डीएसपी, लॉ एंड आर्डर