पटना: बिहार में इन दिनों हत्या लूट रंगदारी जैसे वारदातों में काफी वृद्धि हो रही है. वहीं बिहार के गया में पुलिस का तालिबानी चेहरा सामने आया है. पिछले दिनों बालू उठाव का विरोध करने पर पुलिस ने गांव की महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की बर्बरतापूर्ण पिटाई (Gaya police accused of beating women) कर दी थी,जिसका वीडियो वायरल हुआ है. वहीं दरभंगा में एक युवक ने अपनी पत्नी के आधे चेहरे पर कालिख और आधे पर सफेद पेंट पोत कर उसे पूरे गांव में घुमाया (Husband Put Soot On Wife Face And Roamed In Village) था. पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि, ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है.

पुलिस मुख्यालय के एडीजी जिंतेद्र सिंह गंगवार का बयान

एडीजी ने कहा कि, गया में पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उसको संज्ञान में लेते हुए स्थानीय स्तर पर जांच की जा रही है, जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी. जांच के अधीन है मामला इसलिए कुछ भी कह पाना संभव नहीं है. नवादा में भी महिला को डायन बताकर जुल्म ढाया गया है. ऐसे सभी मामलें पुलिस मुख्यालय के संज्ञान (SIT will be formed to investigate Gaya police) में आए हैं.

"इसपर स्थानीय स्तर पर पुलिस अधीक्षक और उपाधीक्षक की टीम जाकर मौके का निरीक्षण करके, जो भी एसआईटी बनाना है जो भी निर्देश देना है वो दे रहे हैं. इन मामलों पर कार्रवाई की जा रही है. हमलोग भी इसकी समीक्षा करेंगे."- जिंतेद्र सिंह गंगवार, एडीजी, पुलिस मुख्यालय

उन्होंने कहा कि, इन मामलों को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि, यह मामले पुलिस के संज्ञान में आए हैं. पुलिस मुख्यालय एडीजी जीतेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि, मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय स्तर पर पुलिस अधीक्षक और डीएसपी को जांच करने का निर्देश दिया गया है. उन्हें दरभंगा और नवादा वाले मामले में एसआईटी गठित कर जांच करवाने का निर्देश दिया गया है. इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है तो वहीं पुलिस मुख्यालय इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए खुद भी मुख्यालय से मॉनिटरिंग कर रहा है.

क्या है नवादा का मामला?: बिहार में आम लोगों द्वारा कानून हाथ में लेने का नया ट्रेंड नजर आ रहा है. नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती जंगली क्षेत्र के सवैयाताड़ पंचायत के चटकरी गोरियाडीह गांव में एक महिला को डायन होने का आरोप लगाकर जिंदा जला दिया गया. जान बचाने के लिए महिला बगल के तालाब में कूद गई. उसके बाद उसकी गर्दन रेत दी गई. घटना को करीब 50 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था. इससे पहले महिला को सजा देने को लेकर गांव में पंचायत हुई थी. बताया जा रहा है कि महिला की गैरमौजूदगी में जन पंचायत के द्वारा उसे मौत का फैसला सुना दिया गया था.

दरभंगा का मामला: दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना (Darbhanga Kusheshwarsthan Police Station) क्षेत्र के छपकाही झाझरा गांव का एक दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने आया था. यहां एक युवक ने अपनी पत्नी के आधे चेहरे पर कालिख और आधे पर सफेद पेंट पोत कर उसे पूरे गांव में घुमाया (Husband Put Soot On Wife Face And Roamed In Village). महिला पर युवक ने अवैध संबंध का आरोप लगाया है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक एक महिला का हाथ पकड़ कर उसे सड़क पर खींचते हुए ले जा रहा है. महिला के बाल कटे हुए हैं और उसके चेहरे पर एक तरफ कालिख और दूसरी तरफ सफेद पेंट पोता गया है. इसके पीछे गांव के लोगों की भीड़ है, जो महिला पर फब्तियां कस रही है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था.

राजधानी में बढ़ रहा क्राइम! वहीं बिहार में इन दिनों हत्या लूट रंगदारी जैसे वारदातों में भी काफी वृद्धि हुई है. अन्य जिलों की बात तो छोड़िए राजधानी पटना ही सुरक्षित नहीं रह गया है. पटना सिटी में जमीन विवाद में युवक की हत्या की गई है. पुलिस से सुबह से शाम तक गुहार लगाने के बावजूद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और शाम में उसकी हत्या हो गई.

वहीं राजधानी पटना के बेउर थाने के मठखान के पास ड्यूटी से लौट रहे निजी कंपनी के कर्मी को तेज हथियार से हमला कर मौत की नींद सुला दिया गया. राजधानी पटना में बुधवार देर शाम पुलिस कार्यालय के समीप ही ई रिक्शा चालक को गोली मार दी गई. फुलवारी शरीफ में आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं. सिपारा रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव बरामद हुआ है जिसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

