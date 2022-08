पटना: बिहार के पटना मरीन ड्राइव (Patna Marine Drive) पर मंगलवार को बॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'हवाएं इश्क' (Shooting of horror film Hawayein Ishq In patna) के गानों की शूटिंग हुई. फिल्म में एक रैप सॉन्ग है जिसके बोल हैं 'मती मर गई' उसकी शूटिंग संपन्न (Shooting of horror film In patna) हुई. बिहार फिल्म शूटिंग के लिहाज से देश के अन्य राज्यों से काफी पीछे है. ऐसे में फिल्म शूटिंग के प्रमोशन को लेकर कला संस्कृति विभाग भी इन दिनों काफी सक्रिय है. जिसका नतीजा अब देखने को मिलने लगा है.

बिहार में बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग: फिल्म निर्देशकों को फिल्म शूटिंग के लिए बिहार में अब अच्छे लोकेशन मिल रहे हैं. शूटिंग का माहौल भी बेहतर मिल रहा है, ऐसे में फिल्म शूटिंग के लिए फिल्म के निर्देशक बिहार और खासकर राजधानी पटना के प्रति आकर्षित हो रहे हैं. यहां के लोकेशंस पर अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रहे हैं.

मरीन ड्राइव में हवाएं इश्क की शूटिंग: फिल्म के निर्देशक डीके आजाद ने बताया कि बीते 25 दिनों से वह बिहार के विभिन्न लोकेशन पर अपनी फिल्म हवाएं इश्क की शूटिंग कर रहे हैं. आज वह अपनी फिल्म की एक रैप सॉन्ग की शूटिंग पटना के मरीन ड्राइव पर कर रहे हैं. उन्हें यहां शूटिंग करते हुए काफी अच्छा लग रहा है. बिहार में भी इस प्रकार के लोकेशन हैं जहां अच्छे सीन की शूटिंग की जा सकती है.

"यह फिल्म एक हॉरर फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से युवा वर्ग सोशल साइट के माध्यम से बिना किसी को अच्छे से जाने समझे प्यार कर बैठ रहे हैं. प्यार में पागल हो जा रहे हैं. बिहार में पटना के अलावा जहानाबाद और गया में भी फिल्म के लिए शूटिंग की है. पटना में भी अन्य जगहों पर शूटिंग करनी है."- डीके आजाद, फिल्म निर्देशक

फिल्म में लगभग 50% से अधिक आर्टिस्ट बिहारी: डीके आजाद ने कहा कि यहां प्रशासन का भी फिल्म शूटिंग को लेकर के काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है और यहां के लोग भी शूटिंग में काफी सहयोग कर रहे हैं. फिल्म शूटिंग के लिए बिहार के लोगों का उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है. शूटिंग के लिए यहां पर माहौल पहले से काफी बेहतर हो गई है. फिल्म में लीड रोल में अभिनेता प्रीतम रितु और अभिनेत्री जूली राजपूत है. निर्देशक डीके आजाद ने बताया कि फिल्म में लगभग 50% से अधिक आर्टिस्ट बिहारी हैं और फिल्मों के गानों में पटना के कई हिपहॉप डांसर भी शामिल हैं.फिल्म की लीड एक्ट्रेस जूली राजपूत ने बताया कि वह दिल्ली की रहने वाली हैं और बिहार में फिल्मों की शूटिंग करके उन्हें काफी आनंद आया है. यहां के लोग काफी कोऑपरेटिव नेचर के हैं.

"पटना में मरीन ड्राइव पर फिल्म की शूटिंग करके बहुत आनंद आया है. यह लोकेशन मुझे काफी पसंद भी आया है. फिल्मों की शूटिंग के लिए यहां बेहतर माहौल है और यहां फिल्म शूटिंग के दौरान किसी प्रकार की कोई असुरक्षा की भावना महसूस नहीं हुई ."- जूली राजपूत, एक्ट्रेस