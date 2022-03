पटना: बोचहां विधानसभा उपचुनाव (Bochaha Assembly By Election) को लेकर बिहार में सियासत जारी है. इस सीट पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिससे एनडीए में घमासान की स्थिति बनी हुई है. बोचहां से प्रत्याशी की घोषणा पर भाजपा नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain On Bochaha Assembly By Election) ने कहा है कि ये बीजेपी की सीट थी. पिछले चुनाव में गठबंधन में कुछ सीट मांझी को और कुछ सीट मुकेश सहनी को मिली थी. इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है. अल्प बहुमत के चलते ऐसा किया गया है, जिससे इस सीट पर बीजेपी की जीत हो.

बीजेपी ने बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया: बीजेपी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. पहले ये सीट वीआईपी पार्टी की थी. इस बार बीजेपी ने बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया है. इसको लेकर मुकेश सहनी (Mukesh Sahni On Bochaha Assembly By Election) में नाराजगी है. वहीं, मुकेश सहनी ने भी बोचहां विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है.

जेडीयू और बीजेपी के बीच में गठबंधन हुआ था. वो हमारी सीट है, हम लड़ रहे हैं. 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था, वो जेडीयू और बीजेपी के बीच में हुआ था. अपने कोटे से कुछ सीटें नीतीश जी ने मांझी को दो थी और हमने मुकेश सहनी को दी थी.-शाहनवाज हुसैन, उद्योगमंत्री बिहार

शराब पीना बुरी बात: वहीं, प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौत पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद लोगों को जागरूक कर रहे हैं. बिहार में शराब पीना बुरी बात मानी जाती है. शराब अच्छी चीज नहीं है. पहले भी लोग इसको लेकर खराब नजरिया रखते थे. बिहार में शराबबंदी लागू कर नीतीश जी ने बड़ा समाज सुधार का काम किया है. बिना रिपोर्ट आये कैसे पता चलेगा कि कैसे मौत हुई है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए. रिपोर्ट आने से पहले खुद डॉक्टर बनना ठीक नहीं है.

