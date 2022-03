पटना: बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं (Increasing Crime In Bihar) बढ़ रही हैं. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए लूट और हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला राजधानी पटना (Crime In Patna) के दानापुर इलाके का है. जहां बाइकसवार अपराधियों ने (Loot In Danapur) दिनदहाड़े दो महिलाओं से अगल-अलग जगहों पर लगभग 7 लाख रुपये की लूटपाट की है. दानापुर बस पड़ाव महावीर मंदिर के पास जीविका समूह की महिला से साढे़ चार लाख रुपये की छीनतई की. वहीं दियारा के हरशामचक में एक महिला से दो लाख 60 हजार रूपये की छीनतई की.

बता दें कि, दानापुर थाना क्षेत्र के बस पड़ाव महावीर मंदिर के पास दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने जीविका समूह की महिला रीना देवी से साढ़े चार लाख रूपये से भरा थैला छीन कर फरार हो गए. इस संबंध में रीना देवी ने स्थानीय थाना में बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लिखित शिकायत की. शाहपुर थाना क्षेत्र के गंगहरा हाई स्कूल निवासी व जीविका समूह की कोषाध्यक्ष रीना देवी और उनके साथ बबीता देवी, लक्ष्मी देवी और सुधा देवी सोमवार को दानापुर मेन रोड स्थित एसबीआई बैंक से साढ़े चार लाख रूपये निकासी कर रूपये थैला में रख लिया और पैदल ही समूह की महिलाएं के साथ बस पड़ाव महावीर मंदिर के पास पहुंची थी. इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने रूपये भरा थैला उनके हाथ से छीन कर फरार हो गए. महिलाओं ने शोर मचाया लेकिन तब तक बाइक सवार तेज गति से दानापुर आरा गोलंबर की ओर फरार हो गए.

पीड़ित रीना देवी ने बताया कि, समूह की एक सदस्य के पुत्री की शादी के लिए राशि निकासी की गई थी. उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत बैंक के शाखा प्रबंधक से भी की. महिलाओं ने बताया कि बैंक से रुपये निकासी करने के बाद से ही बाइक सवार अपराधी उनका पीछा कर रहे थे. जैसे ही वो लोग बस पड़ाव महावीर मंदिर पहुंचीं तो बाइक सवार बदमाशों ने उनके हाथ से रूपये से भरा थैला छीन कर फरार हो गए.

वहीं, दूसरी घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के हेतनपुर निवासी सोनू राय की पत्नी सुमित्रा देवी के साथ हुई. सुमित्रा देवी सोमवार को दानापुर मेन रोड स्थित एसबीआई बैंक से अपने खाता से 2 लाख 60 हजार रूपये निकासी की थी. सुमित्रा देवी भी जीविका समूह की कोषाध्यक्ष हैं. सुमित्रा ने बताया कि, जीविका समूह के सदस्यों के लिए रूपये की निकासी किया था. बैंक से पैसा निकालकर थैला में रखा लिया और बाइक से अपने घर हेतनपुर जा रही थी. इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने पीछा करते हुए दियारा के हरशामचक के सुनसान जगह पर सुमित्रा देवी से दो लाख 60 हजार रूपये भरा थैला छीनकर फरार हो गए.

इस मामले में दानापुर प्रभारी थानाध्यक्ष धीरेंद्र यादव ने बताया कि, मामले की छानबीन की जा रही है. बैंक में लगे सीसीटीवी के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही मामले में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

