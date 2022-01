पटना: बिहार पुलिस में चालक सिपाही भर्ती (Driver Constable Recruitment In Bihar Police) की 1722 रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप में कुल 1632 अभ्यर्थियों का चयन (Selection Of 1632 Constable Drivers In Bihar) किया गया है. अनारक्षित वर्ग से 714 पुरुष और महिला सफल घोषित हुए हैं, तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 128 पुरुष और 46 महिलाएं चयनित हुईं हैं.





केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक वर्ष 2019 में बिहार पुलिस ने 1722 सिपाही चालक की भर्ती निकाली थी. जिसकी लिखित परीक्षा 3 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा पास करने के बाद सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 24 नवंबर को आयोजित किया गया था. जिसके बाद सोमवार को 1632 सिपाही चालक का चयन हुआ. अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है.

1632 सिपाही चालक का हुआ चयन





बता दें कि फिजिकल टेस्ट के बाद वाहन चालक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 5321 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था. 57 अभ्यर्थी कॉल के बावजूद अनुपस्थित रहे. पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित 68 पद पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रह गए. पिछड़े वर्ग से कुल 14 पात्र महिला उम्मीदवार ही उपलब्ध हुए जिनका चयन कर लिया गया है.

