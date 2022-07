पटना: बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के सातों मोर्चे की बैठक (Meeting of all seven fronts of BJP in Patna) आयोजित की गई है. आज दूसरे दिन समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) भी शामिल होंगे. इससे पहले शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP President JP Nadda) ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित दो दिवसीय 'संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक' (Joint meeting of BJP National Working Committee) का उद्घाटन किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और जनकल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पित हैं.

'ग्राम संसद' कार्यक्रम का उद्घाटन: कार्यसमिति की बैठक के पहले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा 'ग्राम संसद' कार्यक्रम का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ग्राम स्वराज की जो कल्पना महात्मा गांधी ने की थी उसी कल्पना को अमलीजामा पहनाने का काम भारतीय जनसंघ और बीजेपी के नेताओं ने किया है. उन्होंने कहा कि अंत्योदय की कल्पना को पहली बार धरती पर उतारने का काम बीजेपी ने और जनसंघ ने किया था. कांग्रेस ने कभी कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की, कभी कलेक्टिव फामिर्ंग की बात की. लेकिन ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने में वो असफल रहे. उन्होंने कहा अब जो बदलाव दिख रहा है उसे हमे समझना होगा.

बिहार को शैशवास्था से देखा मैंने: जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार की तस्वीर मैने खुद शैशवास्था, युवावस्था में देखी और अब भी देख रहा हूं. तब उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार पहुंचना कितना कठिन था, वह आज भी याद है. उन्होंने कहा कि पहले केंद्र से चले पैसों कितने पहुंचते थे, अब पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे अब डिजिटल और डायरेक्ट पेमेंट शुरू हो गई है. यहां 10,000 किमी लंबी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई है. आज पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. अटल बिहारी वाजपेई के बाद 10 साल तक यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को रोकने का काम किया. उसको फिर से तेजी देने का काम प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है.

रोड शो के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा

'अपने पुराने कॉलेज आया हूं': बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को पटना कॉलेज भी गए. हालांकि वहां उनको विरोध का सामना करना पड़ा. इसको लेकर नड्डा ने कहा कि हर क्षेत्र में पटना कॉलेज के छात्रों ने सफलता का परचम लहराया है. यहां हर सत्र से आईएएस व आईपीएस निकलते थे. कॉलेज के गुरुओं से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती रही है. वहीं कुछ छात्रों के विरोध की जाने पर उन्होंने कहा कि यह वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की पहचान है. उनकी जो भी मांगें हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उसे पूरा किया जाय. मेरा उद्देश्य यहां सिर्फ अपने कॉलेज व गुरुजनों के दर्शन करना था, इसलिए मैं कॉलेज में आया हूं. इसका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है. कॉलेज से सम्मान के बाद छात्र, शिक्षकों के साथ संवाद में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं इस कॉलेज का छात्र हूं.

