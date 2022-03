पटना: होली (Holi 2022) मनाने के लिए अपने घरों को आए प्रवासी अब लौटने लगे हैं. इनमें वह तमाम कामगार शामिल हैं, जो दूसरे राज्यों व शहरों में मेहनत मजदूरी करते हैं. लोगों की वापसी के कारण ट्रेनों में भीड़ (Seats of all trains full after Holi in bihar) उमड़ रही है. पटना जंक्शन का टिकट काउंटर हो, प्लेटफार्म हो या परिसर हो सभी जगह अधिक संख्या में रेल यात्री नजर आ रहे हैं. यात्रियों से ट्रेनों में भीड़ ( Crowd In Train In Bihar) बढ़ रही है. रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों का इंतजार करते दिखे.

ट्रेनों में भीड़: दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और पंजाब को जाने वाली ट्रेनों में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है. ठसाठस भीड़ के बीच सभी ट्रेनों की सीटें फुल चल रही है. यहां तक की पैर रखने तक की जगह नहीं है. सीट नहीं मिलने के कारण तत्काल टिकटों को लेकर यात्रियों के बीच मारामारी की स्थिति है. जिसका नतीजा है कि पटना जंक्शन के मुख्य टिकट काउंटर पर सुबह से लेकर शाम तक रेल यात्रियों की भीड़ है.

कंफर्म टिकट के लिए मारामारी: बहुत सारे रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिलने से निराश ही लौटना पड़ रहा है. कई रेल यात्रियों को तो कई दिनों के चक्कर लगाने के बाद कंफर्म टिकट मिल पा रहा है. हालांकि इस तरह की स्थिति होली समाप्ति के बाद हर वर्ष देखने को मिलती है. हालांकि बहुत से रेलयात्री वापसी टिकट पहले ही करा चुके हैं जिनको कोई परेशानी नहीं हो रही है. वह आसानी से यात्रा कर पा रहे हैं.

"बहुत कोशिश के बाद भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया. बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह जनरल बोगी में सीट मिली है. भीड़ तो बहुत है और ऊपर से गर्मी भी ज्यादा है. किसी तरह समय काट लेंगे. जाना तो पड़ेगा ही."- सोनू कुमार, यात्री

ज्यादा परेशानी वैसे यात्रियों को हो रही है जिन्होंने पहले से टिकट नहीं कराया है. साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जिनको जल्द से जल्द अपने काम में वापस लौटना है. ऐसे में आरक्षण नहीं मिलने पर लोग सामान्य बोगी में किसी तरह सवार हो रहे हैं, और अपने रोजी रोजगार के लिए निकल रहे हैं. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तत्काल टिकट के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. इसके बावजूद भी टिकट नहीं मिल पा रहा है. कहीं ना कहीं उनको वापस जाने में परेशानी हो रही है. हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेल प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों का भीड़ नियंत्रित रहे.



