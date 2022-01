पटना: राजधानी पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र के अटल पथ के लिंक पथ पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर (Bike Rider Died in Patna) मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार उछलकर स्कॉर्पियो से जा टकराया और घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. टक्कर की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने घायल को सड़क से उठाकर किनारे किया और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को पीएमसीएच में भर्ती करवाया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Youth Dies in Road Accident in Patna) हो गई.

ये भी पढ़ें- पटना में वार्ड पार्षद से 5 लाख की लूट... रिश्तेदार को रुपये देने जा रहे थे विनोद कुमार

मृतक युवक मनजीत नालंदा का रहने वाला था. वह पटना के खेमनी चक इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहा था. रविवार को शाम वह घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के लिए दौरान पीएमसीएच में उसने दम तोड़ दिया. सूचना मिलने पर पहुंचे मनीष के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बता दें कि हाल के दिनों में अटल पथ पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. जिससे सैकड़ों लोगों की जान जा रही है. तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अटल पथ पर स्पीड रडार गन लगाया है. पूरे अटल पथ पर सीसीटीवी भी है. इसके बावजूद लोग तेज रफ्तार से वाहन चला रहे हैं फिर भी पुलिस वैसे वाहन चालकों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है.

ये भी पढ़ें- बिहार में ठंड के चलते कई जिलों में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP