पटना: बिहार में गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल में आज पहला (First Day of School After Summer Vacation) दिन है. इसी के साथ स्कूलों में समर वेकेशन समाप्त हो गया. बच्चों के आने से एक बार फिर स्कूल में रौनक लौट आई है. काफी संख्या में बच्चे क्लास करने स्कूल पहुंचे हैं. फिलहाल स्कूलों को मार्निंग शिफ्ट में चलाया जा रहा है. इस संबंध में एक दिन पहले ही जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया था. जिसके मुताबिक स्कूल सुबह 6.30 बजे से 10.45 बजे संचालित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बिहार में गर्मियों की छुट्टी के बाद कल से खुलेंगे स्कूल, लेकिन 30 जून तक सुबह 6:30 से होगा संचालन

छुट्टी के समय मिलेगा मध्याह्न भोजन: प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों के क्लास चल रहे हैं. जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश अनुसार प्राइमरी स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा. स्कूलों में मार्निंग शिफ्ट चलाने का आदेश 30 जून तक के लिए जारी किया गया है. इन दिनों प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है. जिस वजह से मार्निग शिफ्ट में स्कूल चलाने का निर्णय लिया गया है.

यह भी पढ़ें: बेतिया में गर्मी की छुट्टियों में भी चल रही थी क्लास, DPS स्कूल का छप्पर गिरने से दर्जनों बच्चे घायल

बीते 23 मई से बंद थे स्कूल: बता दें कि बिहार के करीब सभी जिलों में भीषण गर्मी के कारण शिक्षा विभाग ने एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 23 मई से लेकर 14 जून तक गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी थी. करीब एक महीना बाद स्कूलों का एक बार फिर से संचालन किया जा रहा है. गौरतलब है कि राज्य में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं. ऐसे में स्कूलों में कोराना गाइडलाइन को सख्ती से फॉलो किया जा रहा है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP