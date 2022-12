अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर जदयू के मंत्री की प्रतिक्रिया.

पटना: जदयू मंत्री संजय झा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार में कोई डरा हुआ नहीं है. बिहार का माहौल पूरी तरह से ठीक है. दरअसल आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने खुले मंच से कहा था कि 'जिस प्रकार से देश में माहौल खराब है, उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में ही रहने की सलाह दी है'. सिद्दीकी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है.

नीतीश के शासन में कर्फ्यू तक नहीं लगीः जदयू के कई नेता आरजेडी नेता के बयान का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मंत्री संजय झा उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं. शुक्रवार को जदयू कार्यालय के जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री संजय झा ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर कहा कि उनके बयान पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बिहार का माहौल पूरी तरह ठीक है. यहां कोई डरा हुआ नहीं है. पिछले 17 सालों में नीतीश कुमार के शासन में कर्फ्यू तक नहीं लगी है.

क्या कहा था सिद्दीकी ने : आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी (Abdul Bari Siddiqui controversial statement) का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सिद्दीकी कहते नजर आ रहे हैं, कि देश में वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते (Abdul Bari Siddiqui Feels Scared In India ) हैं. वीडियो में उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में नागरिकता हासिल कर वहीं रहने की सलाह दी है. क्योंकि उनके मुताबिक, भारत में मुसलमानों के अच्छा माहौल नहीं (muslim not safe in india) है.

17 दिसंबर का है वीडियो : आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का यह बयान 17 दिसंबर का बताया जा रहा है. वीडियो के मुताबिक, सिद्दीकी विधान परिषद के सभागार में एक स्वागत समारोह कार्यक्रम में बोलते नजर आ रहे हैं. कार्यक्रम जेडीयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था. बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार में आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं. साल 2007 में बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं.