पटना: बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत शुरू है. नीतीश कुमार ने सरकार की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा की थी. मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि केंद्र में हम लोगों की सरकार बनी तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा (Nitish Kumar Special Status Statement) देंगे. इसपर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल ( BJP State President Sanjay Jaiswal ) ने तंज कसते हुए कहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे. जब 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया था तो उन्होंने क्यों नहीं रिकमेंड कर दिया.

बोले संजय जायसवाल- 'केंद्र द्वारा मिली राशि को खर्च करें नीतीश': संजय जायसवाल ने कहा कि एनके सिंह तो नीतीश के ही सांसद थे. संजय जयसवाल ने कहा कि पहले केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को 32% राशि दी जाती थी लेकिन 14वें वित्त आयोग ने उसे बढ़ाकर 42% कर दिया. महाराष्ट्र जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार से बड़ा है. उसके बावजूद बिहार को महाराष्ट्र से अधिक राशि मिल रही है. जो राशि मिली है उसे सीएम नीतीश बिहार के कार्यों में खर्च करें.

'महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार को मिलती है राशि': 15वें वित्त आयोग के रिकमेंड के अनुसार बिहार को 81000 करोड़ मिल रहा है जबकि महाराष्ट्र को 53000 करोड़ मिल रहा है. महाराष्ट्र से बिहार को 30,000 करोड़ ज्यादा राशि मिल रही है. केंद्र सरकार डेढ़ लाख करोड़ गति शक्ति योजना के तहत राशि राज्यों को दे रही है. इसके अलावा कई योजनाओं में केंद्र सरकार राज्यों को मदद कर रही है.

"केंद्र सरकार अपनी योजना भी चला रही है. सड़क और लॉजिस्टिक पार्क में भी बिहार को एक लाख करोड़ की राशि मिल रही है, जिसमें टैक्सटाइल पार्क भी बनाना है और गंगा हाईवे बन रहा है. क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि 42% राशि की जगह राज्यों को 32% राशि मिले. सीएम से आग्रह है कि जो केंद्र सरकार से राशि मिल रही है उसका उपयोग करें कहीं ऐसा ना हो बिहार सरकार जानबूझकर जमीन उपलब्ध नहीं कराएं और बिहार फिर पुराने दशक की ओर लौट जाए."- संजय जयसवाल, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी





CM नीतीश ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर दिया था बड़ा बयान: बड़ा ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने गुरुवार को मिशन 2024 को लेकर बड़ा बयान दिया. नीतीश कुमार ने कहा कि केन्द्र में सत्ता में आने पर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा (Give special status to backward states) दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने एकबार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की वकालत (Cm Nitish on Special Status For Bihar) की है. इसी के साथ नीतीश ने केन्द्र पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र की सरकार काम के नाम पर केवल प्रचार करती है.



केन्द्र में सरकार बनी तो पिछड़े राज्यों को देंगे विशेष दर्जा : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के उद्घाटन के मौके पर कहा कि ‘अगर हमें केंद्र में अगली सरकार बनाने का मौका मिलता है तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा. ऐसी कोई वजह नहीं है कि यह नहीं किया जा सकता.’