पटना: पीएफआई पर 5 सालों के लिए प्रतिबंध (PFI Ban in India) की घोषणा के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu prasad yadav on pfi ) ने बयान देते हुए आरएसएस पर भी बैन (Lalu prasad yadav RSS ban) लगाने की मांग की थी. इसपर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (Sanjay Jaiswal Attacks On Lalu prasad) ने पलटवार किया है. उन्होंने लालू यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीएफआई जो कुछ भी कर रही थी, वह देश के विरोध में था. देश विरोधी ताकतें और देश समर्थक ऑर्गेनाइजेशन का फर्क लालू को पता नहीं है.

लालू के RSS बैन के बयान पर संजय जायसवाल का पलटवार: संजय जायसवाल ने लालू यादव पर आरएसएस बैन पर निशाना साधा. इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह की सवालों का जवाब पूर्णिया में रैली कर देने की बात कही है. इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि वर्ष 2020 में जब नीतीश कुमार 16 मंत्री के साथ गांधी मैदान में रैली किए थे तो 5000 लोग भी नहीं पहुंचे थे. इसीलिए हम उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि वह जब पूर्णिया में रैली करें तो जितने भी दल उनके साथ हैं यानी कुल 6 दल, सभी को साथ ले लें.

"देश विरोधी ताकतें और देश समर्थक ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क होता है लालू को पता नहीं है. पीएफआई जो कुछ भी कर रही थी वह देश के विरोध में था. हर व्यक्ति शपथ ले कि सबकुछ भारत माता है, उसके बाद मैं और मेरी जाति है."- संजय जायसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

'लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कोई आश्चर्य नहीं': उन्होंने लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भी पलटवार किया और कहा कि लालू प्रसाद यादव की अपनी घर की पार्टी है. वह एक पारिवारिक पार्टी है. अगर लालू प्रसाद यादव पार्टी का नाम अमेरिकन इंडिया पार्टी रख लेंगे तो उसके भी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही बनेंगे. लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. वह पूरी पार्टी उनके परिवार की पार्टी है.

'लालू की दया पर सीएम बने हैं नीतीश': जब उनसे सवाल किया गया कि लालू यादव कहते हैं कि बहुत जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होने साफ-साफ कहा कि अभी भी राष्ट्रीय जनता दल मात्र 2 या तीन वोटों से ही गद्दी से दूर है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी ही दया पर आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है. कभी भी लालू जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं. वो इसी फिराक में लगे हुए हैं.

' पीएम उम्मीदवार बनने के लिए नीतीश ने नियुक्तियां रोक कर रखी': संजय जायसवाल ने कहा कि जब बीजेपी, नीतीश के साथ थी तो 2 लाख 34 हजार से ज्यादा नियुक्ति जिसका सब कुछ फाइनल था उसे रोककर रखा गया था. आज नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, ये सब साजिश के तहत किया गया है. 1 लाख 35 हजार शिक्षक को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए जबकि सबकुछ फाइनल हो गया था. जानबूझकर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के चक्कर में नीतीश कुमार ने ऐसा किया है.