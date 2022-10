पटनाः बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है. इस बीच बीजेपी को चिराग पासवान (Chirag Campaign In Favour Of NDA IN By Election) इस दोनों सीट पर समर्थन दे रहे हैं. इस बात की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (Sanjay Jaiswal Allegations Anant Singh) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी. उन्होंने कहा कि गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान बीजेपी के समर्थन में 2 दिन प्रचार-प्रसार भी करेंगे. संजय जायसवाल ने कहा कि चिराग पासवान शुरू से ही बीजेपी का समर्थन दे रहे हैं.







अनंत सिंह के समर्थक दे रहे व्यापारियों को धमकीः संजय जायसवाल ने मोकामा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह के समर्थक द्वारा व्यापारियों को धमकी दी जा रही है. संजय जायसवाल ने कहा कि उनके समर्थक यह कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अगर आरजेडी को वोट नहीं देंगे तो उनकी दुकान को लूट लिया जाएगा. संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार के पुलिसकर्मी इस बात को जान रहे हैं, लेकिन मूकदर्शक बनकर सिर्फ देख रहे हैं.



"चिराग पासवान पहले से ही एनडीए घटक दल में थे. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने साथ दिया था और अब चिराग पासवान 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार करेंगे. वर्तमान में प्रशासन जो है कहीं न कहीं महागठबंधन के प्रत्याशी का साथ देते नजर आ रहा है, जो कि गलत है"- संजय जयसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

प्रत्याशी मोहन गुप्ता पर झारखंड में मामला दर्जः संजय जयसवाल ने ये भी कहा कि गोपालगंज के जो प्रत्याशी हैं मोहन गुप्ता उन पर झारखंड में भी शराब को लेकर कई मामले हैं. हम लोगों ने शिकायत किया है चुनाव आयोग ने हमारे शिकायत को नहीं सुना है. 1 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी उनके नामांकन रद्द करने को लेकर एक याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर करेगी.