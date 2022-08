पटना: बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी (Leader Of Opposition In Bihar Legislative Council ) ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Samrat Choudhary On Deputy CM Tejashwi Yadav) पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने आपको समाजवादी ( Tejashwi Yadav On Socialist Ideology) बताते हैं जबकि जिस तरह से वो परिवार के इर्द-गिर्द राजनीति करते हैं, उससे स्पष्ट है कि वो कितने बड़े समाजवादी हैं.

तेजस्वी पर सम्राट चौधरी का हमला: सम्राट चौधरी ने कहा कि क्या समाजवादी विचारधारा वाले लोग आने भाई- बहन और माता को ही कुर्सी पर बैठाते हैं. अगर यह समाजवाद की परिभाषा है तो हमें कुछ नहीं कहना. राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनीं लेकिन उनका बिहार की राजनीति में क्या योगदान था?

"लालू जी बिहार के नेता थे लेकिन राबड़ी देवी का क्या योगदान था कि सीएम बनाया गया. तेजस्वी के भाई बहन और खुद उनका क्या योगदान रहा है. अगर तेजस्वी समाजवादी हो सकते हैं तो इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है."- सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष,बिहार विधान परिषद

तेजस्वी यादव ने खुदको बताया था समाजवादी: बुधवार को सदन में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए था कि " समाजवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए आरजेडी के नेताओं पर सीबीआई और ईडी के जरिए कार्रवाई हो रही है. बीजेपी की कोशिश है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को किसी भी तरह से तोड़ा जाए. मेरे पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी, मेरी बहनें और मैं, हम सभी समाजवादी विचारधारा के प्रति समर्पण की कीमत चुका रहे हैं.

तेजस्वी के गुरुग्राम स्थित 3 ठिकानों पर रेडः बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गुरुग्राम के सेक्टर 71 में अर्बन क्यूब्स मॉल (Tejashwi Yadav Urban Cube Mall) में भी बुधवार को सीबीआई ने छापेमारी की है. जानकारी के अनुसार, इस मॉल में तेजस्वी यादव की हिस्सेदारी है. ये मामला भी नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है. दरअसल, आरोप ये है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तो उस दौरान उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले कई जगहों पर जमीन लिखवाई थी. इसमें आरोप है कि तेजस्वी यादव के नाम भी कई जमीन लिखवाई गई थी. हालांकि, तेजस्वी उस वक्त नाबालिग थे. साथ ही सेक्टर 42 में गोल्फ व्यू कॉरपोरेट टॉवर और सेक्टर 65 में भी छापेमारी जारी है. बताया जाता है कि तीनों ठिकानें तेजस्वी यादव से जुड़े हैं.

कई बेनामी संपत्ति की छापे में मिली जानकारी- सूत्र : बिहार में CBI ने एकसाथ कई आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर टीम ने दबिश दी. आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद केन्द्र सरकार बदले की भावना में कार्रवाई कर रही है. लेकिन सीबीआई के विश्वस सूत्रों की मानें तो इन नेताओं के घर पर आकूत संपत्ति मिली है. बेनामी कागजात और भारी मात्रा में सोने के आभूषण बरामद किए गए. फिलहाल इसको लेकर सीबीआई की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी.

पटना, कटिहार और मधुबनी में छापा: केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की टीम पटना, कटिहार और मधुबनी में कई ठिकानों पर छापेमारी की. सीबीआई ने जिन आरजेडी नेताओं पर शिकंजा कसा है, उसमें RJD एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व आरजेडी एमएलसी सुबोध राय, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फैयाज अहमद शामिल हैं.