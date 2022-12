विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना

पटना: बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी (Leader Of Opposition Samrat Chaudhary) ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित नहीं हो रहा है. शराबबंदी कानून को बनाए 6 साल हो गए. हमलोगों ने भी साथ दिया था लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं लागू हो पा रहा है. सूबे में शराबबंदी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही है. विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने छपरा में जहरीली शराबकांड को लेकर कहा कि प्रभावित परिवार के लोग अब एफआईआर दर्ज कराएं कि जहरीली शराब कहां से आई?.

'मेरा सीधा आरोप है कि प्रभावित परिवार के लोग पर अब एफआईआर दर्ज कराएं कि जहरीली शराब कहां से आई?. जहरीली शराब में जो लोग भी दोषी हैं, चाहे वह सीएम, गृह मंत्री या एसपी हो, उन पर कार्रवाई की जरूरत है. तुरंत कार्रवाई हो, यह हमारी मांग है. जनता को तय करना है और जनता ने तय भी कर लिया है कि सीएम नीतीश कुमार को जनता नकार चुकी है.' - सम्राट चौधरी, नेता विपक्ष, बिहार विधान परिषद

सम्राट चौधरी ने CM नीतीश कुमार पर साधा निशाना : सम्राट चौधरी ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जनता को तय करना है और जनता ने तय भी कर लिया है. कुढ़नी और गोपालगंज की विधानसभा उपचुनाव ने नीतीश कुमार को ठंडा भी कर दिया है. मोकामा में थोड़ा गरम किया तो इन दोनों जगह पर ठंडा कर दिया. अब बिहार की जनता 2024-25 में कमल को खिला कर उनको आश्रम में ठंडा करने का काम करेगी. यह बातें बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष सम्राट चौधरी ने परिषद के पोर्टिको में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही. इस दौरान बीजेपी के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की. इस दौरान बीजेपी विधान पार्षद अपने हाथ मे बैनर-पोस्टर भी लेकर साथ आये थे.

विजय सिन्हा के सवाल पर CM नीतीश ने खोया आपा : गौरतलब है कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Second Day of Winter Session of Bihar Assembly) के दूसरे दिन ही शराबबंदी को लेकर हंगामा मच गया. छपरा में अब तक करीब 20 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है. जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को सदन में जोरदार तरीके से उठाया. जहां शराबबंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच नोकझोंक भी हुई और इस दौरान नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया. उन्होंने आवेश में आकर नेता प्रतिपक्ष को कई बड़ी बातें बोल दीं. जिसके बाद विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा.