पटना: राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 7.5 किलोमीटर लंबा अटल पथ का निर्माण कराया गया, लेकिन इन दिनों अटल पथ पर (Road Accident Increasing on Atal Path in Patna) हो रही दुर्घटना में कई लोगों ने जान गंवा दी है. एक सप्ताह के भीतर अलग-अलग दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत (Three People Died in Road Accident in Patna) हुई है. लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद भी ट्रैफिक विभाग नहीं जग रहा और हाथ पर हाथ धरे बैठा है.

ये भी पढ़ें- पटना में दो कारों की टक्कर की चपेट में आया स्कूटी सवार, सेल टैक्स अधिकारी की मौत

बता दें कि 26 दिसंबर को बेकाबू कार ने स्कूटी और बाइक सवार को रौंद दिया था. जिसमें सेल टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर की मौत हो गई थी. 2 दिन पूर्व पटना नगर निगम की कूड़ा गाड़ी ने साइकिल में टक्कर मार दिया. जिससे साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई थी. इसके अलावा रविवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी. जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गयी थी.

वहीं, सेल टैक्स ऑफिसर की मौत के बाद जागी ट्रैफिक पुलिस अटल पथ पर रॉन्ग साइड और तेज रफ्तार वाहन चालकों का धरपकड़ अभियान चलाया. इसके साथ ही गन रडार से कई लोगों का फाइन भी काटा. एक दिन अभियान चलाने के बाद फिर से पटना ट्रैफिक पुलिस शांत हो गयी. जिसके चलते ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं.

देखें वीडियो





गौरतलब है कि बिहार में 2020 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accident in Bihar) वृद्धि हुई. सोमवार को पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के शुकुलपुर फोरलेन के पास अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को ठोकर मार दी. जिससे घटनास्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. सड़क दुर्घटना में वृद्धि होने के बावजूद भी कुछ लोग गाड़ियों को ओवरस्पीड में दौड़ा रहे हैं और कहीं भी स्पीडोमीटर नहीं दिख रहा.

बता दें कि बिहार में 2020 में कुल 866 सड़क हादसे हुए थे. जिसमें 561 लोगों ने जान गंवायी थी और 550 लोग घायल हुए थे. वहीं, नवंबर 2021 में तक 901 सड़क हादसे हुए. जिसमें 672 लोगों की मौत हुई और 490 लोग घायल हुए हैं.

ये भी पढ़ें- अटल पथ एक्सीडेंट मामला: कार ऑनर की पहले ही हो चुकी है मौत, आखिर कौन कर रहा था ड्राइव?

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP