पटना: बिहार में बोचहा विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी अब गांव में अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है. पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में मुख्य जोर गांव और पंचायत (RJD Campaign in Every Panchayat) में देखा जा रहा है. पार्टी ने सदस्यता अभियान के तहत सभी घरों तक दस्तक देने का निर्णय लिया है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही पार्टी के अधिकारियों को एक करोड से ज्यादा लोगों को राजद से जोड़ने का लक्ष्य दिया है. इसके तहत प्रत्येक पंचायत में करीब 1200 सदस्य बनाने का भी लक्ष्य तय किया गया है.

राजद के एक नेता बताते हैं कि पार्टी की सोच है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ वोटों के अंतर के कारण एनडीए से महागठबंधन पीछे रह गई थी. सदस्यता अभियान के तहत लक्ष्य की प्राप्ति के बाद इस कमी को पूरी तरह पाटा जा सकता है. उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि बिना सभी वर्गों के साथ लिए सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है.

कहा भी जा रहा है कि राजद के ए टू जेड की पार्टी बनने के तेजस्वी की घोषणा के बाद यह लक्ष्य पूरा करना मुश्किल नहीं है. तेजस्वी यादव ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार एक करोड़ से ज्यादा लोगों को राजद से जोड़ना है. इसे पूरा करने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद के विचारों को आम जन तक पहुंचाना है. उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि जिनका काम बेहतर होगा, उन्हें ही संगठन में ओहदा दिया जाएगा.

तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि पार्टी कार्यकतार्ओं को सिर्फ सदस्यता के समय या चुनाव के समय जागने से काम नहीं चलेगा. सालभर एकरूपता के साथ काम करना होगा. पार्टी के ए टू जेड के अभियान से जोड़ने के लिए सभी से संवाद बनाना होगा. इसके लिए जमीन पर काम करने की गंभीरता दिखानी होगी और जवाबदेही लेनी होगी.

राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी दो दिन पहले पार्टी की बैठक में साफ लहजे में कहा है कि राजद के प्रत्येक पदाधिकारी सदस्यता रसीद को संकल्प पत्र के रूप में स्वीकार करें और ईमानदारी से काम करें. उल्लेखनीय है कि फरवरी महीने से राजद का सदस्यता अभिययान चल रहा है.

