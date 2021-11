पटनाः बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट पर सियासी संग्राम (Politics on Report of NITI Aayog) मचा है. रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर विपक्ष हमलावर हो गया है. आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा. जगदानंद सिंह ने न केवल सवाल उठाए, बल्कि माफी मांगते हुए मुख्यमंत्री पर निजी टिप्पणी (Jagdanand Singh personal comment on CM Nitish) कर दी.

इसे भी पढ़ें- नीति आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष ने सरकार को दिखाया आइना, अर्थशास्त्रियों का सुझाव- नीति में बदलाव की जरूरत

जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश पर निजी हमला तब किया, जब लालू राज को लेकर सत्ताधारी नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई. इसके बाद जगदानंद सिंह तेवर में गए और उन्होंने सीएम नीतीश पर व्यक्तिगत हमलों की झड़ी लगा दी.

"आपही बता दो.. त्यागी नीतीश कुमार हो तो सैकड़ों करोड़ रुपया तुम कहां से चुनाव में खर्च करते हो? यदि तुम त्यागी हो तो घर-घर में जाकर हजार-दो हजार रुपया मतदाताओं को कहां से देते हो? आप बैद्य जी के बच्चे हो तो पुड़िया बांधकर आपके पिताजी ने कितना धन दिया था? माफ करना.. मैं ये सब कहता नहीं हूं लेकिन आज कहना पड़ रहा है. आपके पास कितनी जमीन है जिसकी पैदाइश पर आप जिंदा हो. क्यों सवाल उठाते हो ऐसा.. अपने बारे में तो बता दो."- जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी

जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार पर की निजी टिप्पणी, वीडियो अंत तक देखें

इसे भी पढ़ें- नीतीश पर तेजस्वी का तंज: मुझसे क ख ग घ पूछते थे, इन्हें खुद नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं पता

उल्लेखनीय है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा करीब 52 फीसदी गरीब लोग बिहार में रहते हैं. हालांकि, इस रिपोर्ट पर नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. पत्रकारों ने सीएम से नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने देखी नहीं है, देख लेंगे तभी कोई कमेंट करेंगे.

सीएम नीतीश की चुप्पी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सीएम नीतीश पर तंज कसा था. उन्होंने कहा था कि 'बहुत ही भोले हैं मुख्यमंत्री. कहीं कुछ देखते कहां है. इतना अभिनय करने के बाद भी चेहरे के भाव से लगता है कि वास्तव में उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है?

बता दें कि आरजेडी कार्यालय में बीते दिनों लालू प्रसाद यादव के द्वारा लालटेन के लोकार्पण के बाद जारी बयानबाजी के बीच प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस वार्ता बुलाई थी. बोलते हुए उन्होंने कहा कि 'राज्य की जनता को जो मंहगी बिजली मिल रही है, उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं. आज बिहार में एक भी अपना उत्पादन केंद्र नही है. बिहार में लगे प्लांटों से बिजली दूसरे प्रदेशों में सप्लाई किया जा रहा है और अपने राज्य के लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है. इसी दौरान उन्होंने ये कहते हुए सीएम पर निजी टिप्पणियां की, कि बोलने पर आप भी कहिएगा 'गंदे लोग'.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP