पटना: बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से आरजेडी लगातार बीजेपी पर हमलावर है. ऐसे में आरजेडी ने एक नया पोस्टर (New Poster Of RJD On Mission 2024) जारी किया है. पोस्टर ( RJD New Poster In Patna ) में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा (RJD Supremo Lalu Prasad Yadav As Lord Brahma) के रूप में दिखाया गया है और भगवान विष्णु महेश के साथ-साथ कई भगवानों के रूप में सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं को दिखाया गया है. वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अर्जुन (CM Nitish As Arjun) और उनके सारथी के रूप में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Deputy CM Tejashwi Yadav As krishna ) को दिखाया गया है.

"आ अब 2024 में सीधे हस्तिनापुर (नई दिल्ली ) पर चढ़ाई बा": राजद कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लालू प्रसाद यादव को ब्रह्मा, विष्णु महेश के साथ-साथ कई भगवानों के रूप में सारे विपक्षी पार्टियों के नेता दिखाए गए हैं. इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव के दाहिने तरफ जहां राहुल गांधी हैं. वहीं बाएं तरफ सोनिया गांधी को दिखाया गया है. आरजेडी के इस पोस्टर में बिहार और देशवासियों को दीपावली, छठ और नए साल की शुभकामना दी गई है. साथ ही लिखा है "आ अब 2024 में सीधे हस्तिनापुर (नई दिल्ली ) पर चढ़ाई बा."

नीतीश को अर्जुन और तेजस्वी को कृष्ण के रूप में दिखाया गया: इस पोस्टर के नीचे में एक तस्वीर बनी है. जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाथ में तीर धनुष लिए रथ पर बैठे हुए दिखाया गया है जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रथ को चलाते नजर आ रहे हैं. उनके हाथ में लालटेन है. एक स्लोगन भी लिखा हुआ है कि वर्ष 2024 का जो मिशन है उस पर आगे बढ़ो पार्थ. साथ ही इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लगी है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि किसी की नहीं सुनने वाला सिर्फ अपनी मन की बात करने वाला अहंकार का प्रतीक. वहीं गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीर के नीचे लिखा है इंसान को इंसान से लड़ाने वाला अधर्म का प्रतीक.

RJD के पोस्टर में विपक्ष के सभी बड़े नेता मौजूद: आरजेडी के इस पोस्टर में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के सपा नेता अखिलेश सिंह यादव, शरद पवार के साथ-साथ तमाम विपक्षी दल के नेता हैं. पोस्टर में सबको एक साथ दिखाया गया है. पोस्टर के जरिए यह कहने का प्रयास किया गया है कि लालू यादव पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं और इस बार महागठबंधन पूरे देश में बनेगा. वह कहीं न कहीं वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देगा.

मिशन 2024 पर आरजेडी का नया पोस्टर: स्पष्ट है कि इस पोस्टर के जरिए राष्ट्रीय जनता दल ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे या हमारे नेता. राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर लगा यह पोस्टर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. कुल मिलाकर देखें तो इस पोस्टर के जरिए राजद के कार्यकर्ताओं ने यह बताने की कोशिश की है कि पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने के लिए लालू प्रसाद यादव आगे बढ़ रहे हैं. पूरा देश का विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर इस बार मैदान में आएगा. इस पोस्टर में नई दिल्ली को हस्तिनापुर बताया गया है जिसपर विजय करने के लिए पूरा विपक्ष साथ है.