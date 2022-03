पटना: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना (Vidhan Sabha Election Results 2022) जारी है. यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती दिख रही है. वहीं यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) में बीजेपी शानदार जीत की ओर बढ़ रही है. हालांकि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि अंतिम नतीजे जब आएंगे तो जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी. इसके साथ ही आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र (RJD MLA Bhai Virendra) ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं.

ईवीएम में छेड़छाड़- RJD: आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि ईवीएम मैनेजमेंट का परिणाम है. उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी कहीं नहीं थी, इसलिए वहां बीजेपी नहीं दिख रही है लेकिन अन्य राज्यों में जो भी रुझान आ रहे हैं वह ईवीएम का मैनेजमेंट किया हुआ है. विपक्ष की एकजुटता नहीं होने का नुकसान तो नहीं हो रहा है इस सवाल पर भाई बिरेंद्र ने कहा कि विपक्ष एकजुट है.

"मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट का चुनाव है. ईवीएम से जबतक चुनाव होगा, विपक्ष कहीं आगे नहीं रह पाएगा अपवाद को छोड़कर. मोदी जी का मैनेजमेंट का चुनाव है. वोट से बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही है, मैनेजमेंट से जीत रही है. कहीं न कहीं छेड़छाड़ हुई ईवीएम में और इसलिए वो सरकार बना रहे हैं"- भाई वीरेंद्र, विधायक, राष्ट्रीय जनता दल

यूपी चुनाव नतीजे पर नजर: आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं. जिसको लेकर बिहार में भी काफी उत्साह दिख रहा है. नई सराकर बनने के लिए चुनाव परिणाम भले ही यूपी में आ रहे हों, लेकिन इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पूरी तरह से पड़ने वाला है. यही वजह है कि बिहार में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष अपनी-अपनी जीत (Claim Of Bjp Victory In UP) का दावा कर रहे हैं. जहां बीजेपी नेता रिपीट करने की बात कह कर होली दिवाली मनाने (Preparations For Celebration Of UP Victory In Bihar) की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं राजद और कांग्रेस को फुल एंड फाइनल नतीजों का इंतजार है.

