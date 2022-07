पटना: आज से राजधानी पटना में बीजेपी की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है. इसको लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर (Amit Shah on Bihar Visit) आ रहे हैं. इस आयोजन के माध्यम से पार्टी आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति पर मंथन करेगी. वहीं, विपक्ष की ओर से इस पर हमले भी तेज हो गए हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने कहा कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज कई बार आ चुके हैं लेकिन उससे कुछ हाथ नहीं लगा.

ये भी पढ़ें: गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे मिशन 2024 का आगाज.. सातों मोर्चे की पटना में होगी बैठक

अमित शाह पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया: शुक्रवार रात दिल्ली से लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर यह कार्यक्रम कर रही है. हर दल को करना चाहिए लेकिन जहां तक अमित शाह के आने से बिहार में कोई सियासी बदलाव की बात है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले भी वह कई बार आ चुके हैं, उनके आने से आखिर क्या बदला.

"सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी तैयारी करती है. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. जो तैयारी नहीं करेगा, उसके लिए मुश्किल तो होती ही है. अमित शाह भी कई बार बिहार आ चुके हैं. उससे किसी को कुछ मिला है क्या?"- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

'बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो जेल जाएंगे': वहीं पूर्व आरजेडी विधायक भोला यादव की गिरफ्तारी पर तेजस्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा, उसे कार्रवाई तो सहना ही पड़ेगा लेकिन इन सब से हमलोग डरने वाले नहीं है. हम लोग अपना काम करते रहेंगे.

पटना में बीजेपी के सातों मोर्चे की बैठक: यह पहला मौका होगा, जब बीजेपी के सातों मोर्चा युवा, महिला, किसान, पिछड़ा-अतिपिछड़ा, एसी, एसटी और अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यसमिति की बैठक (Meeting of all seven fronts of BJP in Patna ) एक साथ होने जा रही है. इसमें देश के सभी राज्यों से सभी संबंधित मोर्चों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस बैठक में 700 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की संभावना है. कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 24 कमेटियां भी बनाई गई हैं.

ये भी पढ़ें: खेला होने वाला है क्या? BJP ने JDU की 43 सीटों को अपने 'मिशन बिहार' में नहीं दी जगह