पटना: बिहार के नालंदा में बढ़ते अपराध (Crime Increase in Nalanda) ने आम लोग से लेकर पुलिस तक परेशान है. जिले में क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा घटना में 24 घंटे के भीतर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 4 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस मौके पर कैंप कर रही है. राजद नेता शक्ति सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया है.

''होली उत्सव का त्योहार है. वहीं, नालंदा विधानसभा क्षेत्र में हत्याओं का सिलसिला जारी है. करायपरसुराय थाना क्षेत्र के नेशरा गांव में, हिलसा थाना क्षेत्र के नदहा गांव में तेजाब छिड़ककर के जला दिया. परबलपुर थाना क्षेत्र अलमा गांव में दिनदहाड़े होली के दिन मौत के घाट उतारा गया. पूरी तरह से शासन अपराधियों के सामने घुटने टेक चुका है. आज जहां शांति और उत्सव का माहौल होना चाहिए, वो मातम में तब्दील होता जा रहा है. ये कौन सी सरकार है, कैसा इकबाल है, कैसा गवर्नेंस है. इसको कोई सुशासन कह सकता है.''- शक्ति सिंह, राजद नेता

24 घंटे में 4 लोगों की हत्या: बता दें कि नालंदा में 24 घंटे के भीतर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 4 लोगों की हत्या (Many People Killed in different Areas in Nalanda) से इलाके में दहशत का माहौल है. गंभीर रूप से एक घायल को इलाज के लिए हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है. पुलिस मौके पर कैम्प कर रही है. जिले के परबलपुर थाना क्षेत्र अलमा गांव में शनिवार को दो पक्षों में खून की होली खेली गई. जिसमें एक महिला सहित दो लोगों की जान चली गई, जबकि एक विवाहिता गंभीर रूप से जख्मी है. जिसका हायर सेंटर में इलाज हो रहा है.

जमीन विवाद में महिला की मौत: वहीं, करायपरसुराय थाना क्षेत्र (Karaiparasurai Police Station) के नेशरा गांव में जमीन विवाद (Land Dispute In Nalanda) में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया. जहां रास्ते को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. इसके बाद मामला इतना बढ़ गया की गोलीबारी शुरू हो गई. इस दौरान गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई. जबकि एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

नालंदा में अपराधियों के हौसले बुलंद: वहीं, नालंदा में एसिड छिड़ककर एक युवक की हत्या (Acid Attack In Nalanda) कर दी गई. हिलसा थाना क्षेत्र के बारा पंचायत के नदहा गांव में शराब पीने को लेकर हुए विवाद में युवक को पहले पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. इसके बाद से उसे एसिड से नहला दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सीएम का गृह जिला अपराध से दहला: बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 17 मार्च से अपने गृह क्षेत्र नालंदा के हरणौत और रहुई दौरे पर थे. इसके बाद भी अपराधियों ने लगातार अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं. जिले में अभी भी उनका कार्यक्रम है. गौरतलब है कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे. इसके बाद भी क्राइम हो रहा है. इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात लोगों को और क्या हो सकती है.

