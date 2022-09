पटना : भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया ने ग्रेड 3 के तहत 5043 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू (Recruitment will be done on 5043 posts of FCI) कर दी है. आवेदन की प्रक्रिया 1 महीने तक चलेगी और आवेदन की आखिरी तिथि 5 अक्टूबर 2022 है(apply from today till October 5 on FCI 5043 posts). जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड -3 के रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों को 28200 रुपये से 103400 रुपये के वेतनमान पर रखा जाएगा.

बीटेक और डिप्लोमा वाले भी हैं कर सकते हैं आवेदन : होल्डर भी एफसीआई के अनुसार उम्मीदवारों के लिए योग्यता में रिजर्वेशन है, इसके साथ ही बीटेक और बीई के अलावे टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर भी आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थी भारतीय खाद्य निगम के आधिकारिक वेबसाइट recruitmentfci.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर निगम के नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें.उदाहरण के लिए यदि ag-3 (लेखा) पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक होना जरूरी है, वही ag-3 (सामान्य) के लिए उम्मीदवारों के किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है. आवेदन के लिए अलग-अलग पदों पर अलग-अलग उम्र सीमा भी तय की गई है.

लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा चयन : भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा, फिर मेडिकल वेरिफिकेशन और उसके बाद बहाली की जाएगी. उम्मीदवार आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए सामान्य कोटि, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थियों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. एससी-एसटी और दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन नि:शुल्क है.

