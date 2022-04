पटनाः बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर (Law And Order In Bihar) और सिवान में घटित घटना को लेकर बिहार के जेलों में आज ताबड़तोड़ छापेमारी (Raids In Many Jail Of Bihar) की गई. पटना, छपरा, आरा, भागलपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, नवादा और बगहा के उपकारा में भी छापेमारी का दौर चला. जहां से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए. छापोमारी के दौरान बिहार की जेलों में दिन भर हड़कंप मचा रहा. खास बात ये है कि इन सभी जेलों में उस वक्‍त छापेमारी की गई जब कैदी सो रहे थे.

पटना बेऊर जेल (Beur Jail Patna) में छापेमारी के दौरान बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बैग से जेल में छापेमारी के दौरान छोटा मोबाइल बरामद हुआ. जेल प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 12:00 से लेकर 3:35 तक सतवारी अभियान चलाया गया. जिसमें जिला प्रशासन के साथ-साथ डॉग स्क्वायड की टीम और मेटल डिटेक्टर से कैदियों के समान की भी छानबीन की गई. हालांकि बेऊर जेल में ये कोई पहली बार छापेमारी नहीं हुई है, बेऊर जेल प्रशासन के द्वारा कल रात भी जेल प्रशासन द्वारा छापेमारी की गई थी. हालांकि उस वक्त कुछ भी सामान बरामद नहीं हुआ था.

पटना बेऊर जेल में एक मोबाइल फोन, मंडल कारा सीतामढ़ी में दो मोबाइल फोन जो डाटा केवल एक मोबाइल चार्जर एक सिम, एक सिगरेट 20 ग्राम गांजा, 3 चिलम सौ ग्राम सैनी 24 चुनौती, एक पेचकस, 12405 नेल कटर, चार लाइटर, एक पेन ड्राइव और मंडल कारा छपरा में एक मोबाइल फोन, एक पेनड्राइव, एक मेमोरी कार्ड, एक चाकू, 10 ग्राम खैनी एक, नेल कटर प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है. जिस वजह से कारा विभाग द्वारा सामग्री के विरोध दोषी करार कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है. साथी जिनके पास से प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुआ है, उनके विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज किया जा रहा है. बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान सजायाफ्ता विधायक अनंत सिंह जेल नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए. अनंत सिंह के बैग से मोबाइल फोन बरामद होने के बाद बेऊर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया. बताते चलें कि जेल में उनके साथ दो सेवादार को अनुमति दी गई है, लेकिन विधायक ने 9 सेवादार रखे हुए थे. छापेमारी के बाद वार्डन को निलंबित कर दिया गया है. जेल अधीक्षक को शो कॉज किया गया है.



इससे पहले 7 जनवरी 2022 को भी लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर राजधानी की पुलिस प्रसासन ने पटना के बेऊर जेल में छापेमारी की थी. जहां से मेमोरी कार्ड और गांजा बरामद किया गया. इसके अलावा कोई और आपत्तिजनक सामान भी बरामद नहीं हुआ. वहीं साल 2021 के मई महीने में छापेमारी के दौरान प्रशासन ने जेल के भिन्न-भिन्न वादों से 5 मोबाइल और 3 चार्जर बरामद किया गया था. वहीं 5 जून 2021 को सुबह अचानक हुई छापेमारी से जेल में कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. छापेमारी उस समय हुई जब जेल के अंदर वार्डों में कैदी आराम की नींद फरमा रहे थे.

पटना की बेउर जेल के अलावा मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस और मोतिहारी के सेंट्रल जेल समेत अनेक जेलों में छापेमारी की गई है. राजधानी पटना स्थित बिहार के सबसे बड़े बेऊर जेल में सुबह साढ़े चार बजे से लगातार तीन घंटे तक जेल का कोना-कोना छान लिया गया. सदर एसडीओ और एसपी के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान जेल के अंदर से 5 मोबाइल, चार्जर, गांजा समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं. जेल प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निर्देशानुसार समय-समय पर बिहार के कार्यों में प्रतिबंधित सामग्रियों की तलाशी हेतु छापेमारी की जाती है. कारा की तलाशी के क्रम में कुल 3 कराओं में प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई है.

