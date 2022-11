पटना: बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास (Congress Bihar In charge Bhakt Charan Das) शनिवार को पटना पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि रविवार को 13 नवंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का पटना (jairam ramesh and digvijay singh in Patna) आ रहे हैं, जो भारत जोड़ों यात्रा को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे. इसके बाद दोनों नेता जिला और प्रखंड अध्यक्षों से मिलेंगे. इस बैठक में यात्रा के लिए पूर्व से बनाए गए समन्वयक भी शामिल होंगे.

बयान देते भक्त चरण दास

पटना में जुटेंगे राहुल गांधी के 'खास सिपहसालार' : बिहार कांग्रेस प्रभारी ने बताया कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता 13 नवंबर को पटना में रहेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भारत जोड़ो आंदोलन से जुड़े सभी जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर समेत सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक के साथ पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष और संगठन के तमाम पदाधिकारी के साथ बिहार में यात्रा के संदर्भ को लेकर विचार विमर्श करेंगे.

''बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा होगी. यह यात्रा 50 दिनों तक चलेगी और 30 जिलों से गुजरेगी. यात्रा की शुरुआत मंदार यानी भागलपुर से शुरू किया जाएगा और बोधगया में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी. इस दौरान बिहार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस यात्रा में शामिल होंगे. रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश पटना आ रहे हैं. दोनो नेता कांग्रेस के सदाकत आश्रम में एक बैठक करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा की तिथि की घोषणा करेंगे.'' - भक्त चरण दास, बिहार कांग्रेस प्रभारी

बीजेपी ने किया ओवैसी से गठबंधन? : कुढ़नी उपचुनाव पर भक्त चरण दास से जब पूछा गया कि बिहार में एक सीट पर उपचुनाव होना है. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उसमें महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे वह जीतेंगे. बीजेपी का आजकल एमआईएमआईएम से गठबंधन हो गया है. लेकिन इस उपचुनाव में उसका कोई असर नहीं दिखेगा. पूरे बिहार में जो स्थिति बनी हुई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि ओवैसी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है. वहीं शराबबंदी पर भी भक्त चरण दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

''बिहार में शराबबंदी है. अच्छी बात है, समाज में सुधार हो रहा है. हम जानते हैं कि इससे सामाजिक स्थिति अच्छी होगी. शराबबंदी का हम पूरी तरह से समर्थन करते रहे हैं. साथ ही आगे भी करते रहेंगे.'' - भक्त चरण दास, बिहार कांग्रेस प्रभारी

गुजरात चुनाव पर बोले भक्त चरण दास: भक्त चरण दास से जब पूछा गया कि गुजरात में कांग्रेस नहीं दिख रही है. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि, ऐसी बात नहीं है. गुजरात में कांग्रेस जोरों से लगी हुई है और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं. यही कारण है कि वे लोग (बीजेपी) तरह-तरह के बयान दे रहे हैं. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल साबित हो रही है. ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा में जुड़ते जा रहे हैं.