पटनाः बिहार विधानमंडल का बजट सत्र (Budget Session Of Legislature) चल रहा है. आज विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा. इससे पहले विधान परिषद पहुंची राबड़ी देवी (Rabri Devi On Law And Order In Bihar) ने शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार की नियत शराबबंदी को लेकर साफ नहीं, अगर सही से शराबबंदी लागू होती तो हमलोग भी साथ देते. वहीं, बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑडर पर भी उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार पंगू हो चुकी है. योगी को ही मुख्यमंत्री बना दीजिये.

ये भी पढ़ें - AIMIM विधायक के बयान पर स्पीकर नाराज, सदन की कार्यवाही से हटाने का दिया निर्देश

'सरकार पंगू हो चुकी है': विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने पहुंची पूर्व सीएम ने साफ-साफ कहा कि बिहार की सरकार पंगू हो चुकी है. इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही. बिहार में आए दिन लूट, हत्‍या की घटनाएं हो रही हैं. ये सरकार मजबूत नहीं है, सरकार ने अफसरों के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है. ऐसे क्‍या बिहार चलेगा और कैसे विध‍ि व्‍यवस्‍था ठीक होगी. वहीं, यूपी में योगी सरकार को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी नेता जिस तरह बिहार में योगी मॉडल की बात करते हैं, उन्हें बिहार में ही लाकर मुख्यमंत्री बना देना चाहिए.

'सरकार ने अधिकारी का मन इतना बढ़ा दिया है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं. सरकार मौन क्यों है, सरकार अफसरों की लापरवाही पर कोई कार्रवाई नहीं करती है. सभी जिलों में लगातार हत्या हो रही है, लूट हो रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है. डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हर मोर्चे पर फेल है. बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं जहां अपराध की बड़ी घटनाएं नहीं हो रहीं'- राबड़ी देवी, पूर्व सीएम







'घर-घर शराब की डिलीवरी': बिहार में शराबबंदी को लेकर भी राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि शराबबंदी को लागू करने में बिहार सरकार सक्षम नहीं है. इसीलिए विपक्ष का साथ उन्हें नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर सरकारी मनमानी कर रही है और वो कुछ भी करे किसी तरह का संसोधन करे कोई फर्क नहीं पड़ता है. शराबबंदी फेल है और घर-घर शराब की डिलीवरी हो रही है. सिर्फ शराबबंदी का ढोल सरकार पीट रही है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP