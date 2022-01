पटना: बिहार में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्‍ट (protest in bihar against rrb ntpc result) में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल मचाया. इस दौरान सूबे के कई जिलों में ट्रेनों पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. परीक्षा परिणाम से छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. इन सबके बीच रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए रिजल्ट पर पुर्नविचार के साथ ही कमेटी गठन का फैसला भी लिया है. लेकिन बिहार का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है.

ये भी पढ़ें- रेल रोकने पहुंचे छात्रों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां.. दागे आंसू गैस के गोले, विरोध में जमकर पथराव

गया में बर्निंग ट्रेन: गया में छात्रों द्वारा किए जा रहे उग्र प्रदर्शन (Students protest in Gaya) और हंगामे का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. गया रेलवे स्टेशन पर बुधवार देर शाम उग्र छात्रों ने दोबारा तांडव मचाया. छात्रों ने गया रेलवे स्टेशन के एक नंबर रेलवे गुमटी के समीप खड़ी एक ट्रेन की एक एक बोगी (fire in train in gaya) में आग लगा दी. देखते ही देखते ट्रेन की 2 अन्य बोगियां भी आग की चपेट आ गई. कुल 3 बोगियों में आग धधक उठी. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया.

ये भी पढ़ें- बिहार में हिंसक हुआ NTPC-RRB छात्रों का आंदोलन : नवादा में रेल इंजन में लगायी आग

सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने कहा कि, 'दोपहर में छात्रों द्वारा 2 ट्रेन की बोगियों में आग लगाई गई थी. इसके बाद स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी. लेकिन शाम में कुछ छात्रों द्वारा गया रेलवे स्टेशन के समीप खड़ी एक खाली ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई. पुलिस के आने के बाद छात्र मौके से फरार हो गए. कुछ लोगों द्वारा यह जानबूझकर किया जा रहा है.'

छात्र रिजल्ट में गड़बड़ी से इतने नाराज हैं कि, रेलवे का आश्वासन का भी कोई असर होता नहीं दिख रहा है. उपद्रवी छात्रों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने के बाद कई जगहों पर तोड़फोड़ की. साथ ही एक ट्रेन की बोगी में भी आग लगा दी. हालात यहां तनावपूर्ण बने हुए हैं. ऐसे में ट्रेनों का परिचालन कब शुरू होगा कहा नहीं जा सकता है. गया रेलवे स्टेशन के आसपास कितनी ट्रेनें खड़ी हैं? इसकी भी सही स्थिति बताने में अधिकारी असमर्थ हैं.

ये भी पढ़ें- RRB-NTPC Protest: रेल ट्रैक पर उतरे हजारों छात्र, नवादा में रेल इंजन में लगाई आग, पूरे बिहार में बवाल

लाठीचार्ज के बाद सड़क पर उतरे छात्र: सोमवार को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मंगलवार की दोपहर सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर गए. कदम कुआं के भिखना पहाड़ी के पास छात्रों ने सड़क जाम कर दिया. विरोध में छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की. इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ परीक्षार्थियों को काबू किया.

भोजपुर में प्रदर्शन की आग: वहीं भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में भी छात्रों का प्रदर्शन (Students Protest in Ara) देखने को मिला. छात्रों ने न केवल घंटों तक आरा रेलवे स्टेशन को अपने कब्जे में रखा, बल्कि ट्रेन की लास्ट बोगी को आग के हवाले भी कर दिया. बोगी के भीतर के सभी सामान जलकर राख हो गए. आरा स्टेशन पर छात्रों का प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि, उन्होंने आरा-सासाराम ट्रैक पर आ रही सासाराम-आरा डाउन फास्ट पैसेंजर ट्रेन में जमकर पत्थरबाजी की और ट्रेन की लास्ट बोगी में आग लगा दी.

आग की चपेट में आने से बोगी के भीतर के सभी सामान जलकर राख हो गए. छात्रों ने ट्रेन के गार्ड की भी जमकर पिटाई की और फरार हो गए. वहीं, छात्रों के इस उपद्रव को देखकर ट्रेन के सभी यात्री ट्रेन से बाहर निकलकर किसी तरह जान बचा कर अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए. पटना के राजेन्द्रनगर टर्मिनल पर छात्रों की एकजुटता और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद इस विरोध की आग विभिन्न जिलों तक पहुंच गई. मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, बक्सर, नवादा सहित अन्य जिलों में भी ट्रेनें रोकी गई.

ट्रेनों के बदले गए रूट: पटना-गया रेलखंड के तारेगना रेलवे स्टेशन (Protest At Taregna Patna Gaya Railway Station) पर सुबह से ही अभ्यर्थी रेलवे ट्रैक पर हंगामा करते रहे. इस दौरान पुलिस मूकदर्शन बनी रही. अभ्यर्थियों के हंगामे (Protest Against RRB NTPC Result In Patna) के कारण सभी एक्सप्रेस ट्रेन का रूट डायवर्ट कर दिया गया है. वहीं पैसेंजर ट्रेन जहां-तहां कई स्टेशनों पर ही खड़ी रही, परिचालन पूर्णता बाधित रहा. इसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ा है.

बक्सर और मुजफ्फरपुर में भी हंगामा: बक्सर रेलवे स्टेशन पर आरआरबी एनटीपीसी द्वारा आयोजित परीक्षा के रिजल्ट में धांधली को लेकर अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर (RRB NTPC Protest In Buxar) प्रदर्शन किया था. इस दौरान करीब सवा चार घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा, लेकिन प्रशासन की पहल से छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को समाप्त किया. वहीं मुजफ्फरपुर में भी अभ्यर्थियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

यह भी पढ़ें - RRB NTPC Result में धांधली का आरोप, बक्सर रेलवे स्टेशन पर नाराज छात्रों का उमड़ा हुजूम.. ट्रैक जाम

छात्रों से शांति बनाए रखने की सीपीआरओ की अपील : छात्रों की मांग को लेकर रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी का गठन कर दिया है. रेलवे बोर्ड द्वारा गठित कमेटी छात्रों की समस्या का समाधान करेगी. इस बाबत जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि, छात्रों द्वारा लगातार आरआरबी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर उग्र आंदोलन किया जा रहा है. जिसको देखते हुए बोर्ड ने एक कमेटी का गठन कर दिया है.

सीपीआरओ ने कहा कि, छात्रों की समस्या का ना सिर्फ समाधान किया जाएगा बल्कि छात्रों द्वारा किए जा रहे उग्र प्रदर्शन की भी जांच होगी. वहीं सीपीआरओ ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि, रेलवे को नुकसान ना पहुंचाए. इससे यात्रियों को भी बहुत परेशानी हो रही है.

इसे भी पढ़ें- RRB NTPC RESULT: रिजल्ट में गड़बड़ी से नाराज छात्रों ने आज फिर रोक दी है रेल की रफ्तार, बिहार शरीफ में रेलवे ट्रैक किया जाम

ये कैसा प्रदर्शन? रेल मंत्रालय ने छात्रों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे की दोनों परीक्षाओं एनटीपीएस और लेवल-1 पर फिलहाल रोक लगा दी है. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने एक कमेटी गठित की है जो परीक्षा में पास आउट स्टूडेंट और फेल किए गए स्टूडेंट की बातों को सुनेंगे और इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौपेंगी. लेकिन लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन से रेलवे की संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है. वहीं यात्रियों को पिछले कई दिनों से लगातार परेशानी झेलनी पड़ी है.

रिजल्ट के विरोध में उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं. इन प्रदर्शनों में ट्रेन को आग लगाई गई और पटरियों पर धरना प्रदर्शन हुआ. रेलवे का कहना है कि उनको इस वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा. दूसरी तरफ प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज करते देखे जा सकते है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP