पटना: राजधानी पटना के मसौढ़ी में आए दिन लगने वाली सड़क जाम (Road Jam In Masaurhi) से निजात दिलाने के लिए तारेगना रेलवे दक्षणी गुमटी के पास रेलवे ओवरब्रिज (Railway Overbridge Construction In Masaurhi) का निर्माण कराया जा रहा था. लेकिन पिछले एक साल से निर्माण कार्य बंद होने की वजह से शुक्रवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने (CPIML Protest In Masaurhi) तारेगना रेलवे गुमटी चौराहा के पास घंटों सड़क जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरओबी निर्माण काम जल्द शुरू करने की मांग की है.

दरअसल, तारेगना रेलवे दक्षणी गुमटी 21 बी के पास रेलवे ओवरब्रिज एवं रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज समेत कई मांगों को लेकर शुक्रवार को भाकपा माले के नेताओं ने तारेगना रेलवे गुमटी के पास घंटों जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है. इस दौरान भाकपा माले नेता कमलेश कुमार ने राज्य एवं केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि, पटना-गया एनएच 83 से गुजरते हुए तारेगना रेलवे गुमटी पर आए दिन जाम की समस्या से आम जनता परेशान होती है. इसको लेकर जनता की मांग पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का कार्य पिछले साल शुरू किया गया था. लेकिन इन दिनों निर्माण कार्य ठप है.

उन्होंने बताया कि, तारेगना रेलवे स्टेशन पर एक नंबर प्लेटफार्म से दूसरे नंबर प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज का भी निर्माण कार्य ठप पड़ा है. इस वजह से यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ रही है. साथ ही कई जगहों पर अवैध रेलवे क्रॉसिंग के नाम पर उसे बंद किया जा रहा है. जबकि, कई गांवों में जाने के लिए कोई और दूसरा विकल्प नहीं है. उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है. वहीं, एक कार्यक्रम में शामिल होने मसौढ़ी पहुंचे सांसद रामकृपाल यादव ने लोगों से कहा कि रेलवे ओवरब्रिज का एलाइनमेंट चेंज होने के कारण इस काम में देरी हो रही है. जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा.

