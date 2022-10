मसौढ़ी: मसौढ़ी प्रखंड में आहर और पाइन के किनारे बसे लोगों को प्रशासन के द्वारा हटाये जाने के विरोध में (Protest Against Removal of People) प्रदर्शन किया गया. प्रशासन के रवैये से आजिज होकर शुक्रवार को अखिल भारतीय खेत मजदूर (All India Khet Mazdoor Sabha in Masaurhi ) सभा की ओर से प्रदर्शन किया गया. लोगों ने अंचल कार्यालय पर घंटों विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. इसके बाद मसौढ़ी अंचलाधिकारी को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया.

प्रशासन के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी : मसौढ़ी प्रखंड के 17 पंचायतों में आहर और पाइन के किनारे बसे सैकड़ों मुसहर परिवारों पर बुलडोजर चलाकर हटाया जा रहा है. कई जगहों पर दबंगों द्वारा गरीबों के घर को उजाड़ा जा रहा है. जिसके खिलाफ लगातार शहर से लेकर गांव में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रखंड सचिव नागेश्वर प्रसाद ने बताया कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है. किसानों को बिजली मुफ्त करने समेत छह सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के बैनर तले मसौढ़ी अंचल कार्यालय पर घंटों विरोध प्रदर्शन किया गया.



" प्रशासन गरीबों के आशियाने को हटा रही है जो सही नहीं है. हमारी मांग है कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर. वृद्धा पेंशन और बिजली मुफ्त दी जाए." -नागेश्वर प्रसाद, प्रखंड सचिव, खेग्रामस, मसौढ़ी

"मसौढ़ी प्रखंड के 17 पंचायतों में आहर और पाइन के किनारे बसे सैकड़ों मुसहर परिवारों को प्रशासन हटाने का काम कर रही है. सभी को बासगीत पर्चा दिया जाय. उन तमाम गरीबों को चिह्नित कर उन्हें पर्चा दिया जाए." -संजय पासवान, खेत मजदूर सभा,मसौढ़ी

" छठ पूजा के बाद एक सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के माध्यम से सभी बासगीत पर्चा धारियों को बसाया जाएगा. उन तमाम गरीबों को चिह्नित कर उन्हें पर्चा दिया जाएगा. किसी को भी नहीं हटाया जाएगा." - मृत्युंजय कुमार, अंचलाधिकारी







