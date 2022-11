पटनाः राजधानी पटना के राजीव नगर मोहल्ले में खेलने के दौरान खुले नाले में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत (Child Died In Patna After Falling In Drain) हो गई. मामला राजीव नगर थाना (Rajeev Nagar Police Station) क्षेत्र के राजीव नगर रोड संख्या 23 का है. बच्चे की मौत से आक्रोशित से स्थानीय लोगों आगजनी करते हुए सड़क जाम कर हंगाम (Protest Against Child Death In Patna) कर रहे हैं. हंगाम के दौरान खुले नाले को बंद करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. मामले की जानकारी मिलते ही राजीव नगर सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है.

ये भी पढ़ें-पटनाः दीवार गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत

दीघा खगोल मुख्य मार्ग किया जामः दरअसल यह मामला राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर का जहां ऑटो चालक का 4 साल का मासूम बेटा आयुष सोमवार की दोपहर खेलते-खेलते अचानक से घर के बगल वाले खुले नाले में गिर गया. जानकारी मिलने के बाद आनन-फानन में परिजनों ने नाले में गिरे आयुष को बाहर निकाला. उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने आयुष को मृत घोषित कर दिया. उसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और बीघा खगोल मुख्य मार्ग को जाम कर जल्द से जल्द ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे. दीघा खगोल मुख्य मार्ग पर दर्जनों स्थानों पर आगजनी कर सड़क जाम कर लोग नगर निगम के ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए.



दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांगः दीघा थाने की पुलिस के साथ-साथ कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दीघा खगोल मुख्य सड़क पर अपने बच्चे के मृत शरीर को लेकर बैठे लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई. हालांकि स्थानीय लोग लगातार स्थानीय ठेकेदार के खिलाफ आक्रोशित नजर आए और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को आरोपी ठेकेदार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने के साथ-साथ जमकर हंगामा करते भी नजर आए. पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी गई है.

ये भी पढ़ें-पटना: गंगा नदी में डूबकर बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा