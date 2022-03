पटना: जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा (JDU State President Umesh Kushwaha) ने मंगलवार को जेडीयू मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पार्टी संगठन के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कि प्रत्येक गांव में 10 पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की सूची तैयार हो गई है. कुछ को छोड़कर सभी जिलों में यह सूची बना ली गई है, जिसकी अब जांच की जाएगी. वहीं जिला सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दो अलग-अलग कमेटी बनाई गई है. उन्होंने कि मई से जेडीयू का जिला सम्मेलन शुरू होगा (JDU District Conference Will Start from May).

मई में जेडीयू सम्मेलन शुरू होगा: उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संगठन की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के मार्गदर्शन में इसे विस्तार और गहराई देने का कार्य दिन-रात चल रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हमलोगों ने प्रत्येक गांव के दस-दस समर्पित कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने का निर्णय लिया था और इसकी जिम्मेदारी सभी जिलाध्यक्षों को दी गई थी. हमें बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एक-दो जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिलों से यह सूची प्राप्त हो गई है. एक सप्ताह के अंदर हम यह लक्ष्य शत-प्रतिशत हासिल कर लेंगे.

कार्यकर्ता सीधे जेडीयू मुख्यालय से जुड़ेंगे: जिलों से प्राप्त सूची को पार्टी मुख्यालय में डिजिटाइज किया जा रहा है. इस कार्य में टेक्नीकल टीम के लगभग दो दर्जन लोग लगे हुए हैं. सूची में दिए गए मोबाइल नंबर को रैंडमली काॅल कर कन्फर्म भी किया जा रहा है. अप्रैल महीने के अंत तक सभी गांवों के कार्यकर्ता सीधे पार्टी मुख्यालय से जुड़ जाएंगे. वे हमसे और हम उनसे सीधे संवाद करने में सक्षम होंगे. उन्होंने कहा कि इसके बाद प्रत्येक पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले गांव के कार्यकर्ता उस पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले बूथ के लिए बूथ अध्यक्ष एवं बूथ सचिव का चुनाव करेंगे और जिला संगठन बूथ अध्यक्ष एवं बूथ सचिव की सूची प्रदेश को सौंपेगा.

किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा न हो: जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी की सभी जिला इकाई को पूर्व में ही यह निर्देश दिया जा चुका है कि पार्टी एवं हम सबके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के प्रति समर्पित किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा न हो. सभी निष्ठावान साथियों को ससम्मान संगठन से जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में दो टीम बनाकर मई महीने में सभी संगठन जिलों में जिलास्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे.

