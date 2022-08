पटना : राबड़ी आवास पर महागठबंधन के सभी घटक दलों की बैठक (Meeting of all constituents of Grand Alliance at Rabri residence) चल रही थी वह अब खत्म हो चुकी है. सभी शाम 4:00 बजे का इंतजार कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे. जो जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी राजभवन (Tejashwi Yadav also accompanied by Chief Minister Nitish Kumar at Raj Bhavan) जा सकते हैं. महागठबंधन की बैठक में शामिल नेताओं के फोन को बाहर ही निकाल कर रखा दिया गया है और अंदर किसी भी नेता के पास मोबाइल नहीं है.

राबड़ी आवास में राजद की ओर से है भोज की व्यवस्था : बैठक के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता रहा है लेकिन सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय बैठक खत्म होने के बाद राबड़ी आवास से बाहर निकलते हुए इशारों में साफ संकेत दिया कि उन लोगों की सरकार बन रही है और इसके बारे में जो भी विस्तृत जानकारी देंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही देंगे. बैठक खत्म हो गई है लेकिन सभी विधायक राबड़ी आवास के अंदर ही हैं. विधायकों के लिए राबड़ी आवास में राजद की ओर से भोज की व्यवस्था की गई है और विभिन्न प्रकार के व्यंजन के साथ कैटरर्स राबड़ी आवास पहुंच गए हैं. छाछ और लस्सी आदि की भी भरपूर व्यवस्था की गई है.

ये भी पढ़ें :- राबड़ी आवास पर महागठबंधन की बैठक खत्म, कांग्रेस-लेफ्ट ने तेजस्वी को सौंपा समर्थन पत्र

विधायक कर रहे हैं नीतीश के अगले कदम का इंतजार: कई होटल से वेटर भी बुलाए गए हैं जो विधायकों को खाना सर्व करेंगे. राबड़ी आवास के गेट से किसी भी प्रकार का कोई अवांछित व्यक्ति अंदर न प्रवेश करें इसको लेकर के सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था है और सभी वेटर का प्रोपर स्नैनिंग करने के बाद ही उन्हें आवास के अंदर प्रवेश दिया गया है. आवास के अंदर मौजूद तमाम विधायक नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं . जो जानकारी मिल रही है सब कुछ शाम 4:00 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. हालांकि 10 सर्कुलर रोड पर राजद कार्यकर्ताओं की भीड़ काफी बढ़ गई है और कार्यकर्ता तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और काफी उत्साहित हैं.

ये भी पढ़ें :- बिहार में बड़े सियासी बदलाव के संकेत, CM नीतीश ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर की बात