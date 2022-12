पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष 2023 के पहले दिन भक्तों की संभावित भीड़ को देखते हुए विशेष तैयारी (Preparation for New Year in Mahavir temple Patna) की गयी है. हनुमान जी को भक्तों द्वारा चढ़ाए जाने के लिए 10 हजार किलो नैवेद्यम बनाया गया. यहां प्रसाद में नैवेद्यम ही चढ़ाया जाता है और इस दिन इसकी भारी मांग रहती है. क्यों साल के पहले दिन पूजा करने आने वाले लोगों की संख्या भी काफी रहती है.

मंदिर में बनाया गया है अस्थाई पंडालः नववर्ष पर भक्तों को ठंड और शीत से बचाने के लिए मन्दिर परिसर में अस्थाई पंडाल का निर्माण कराया गया है. पहली जनवरी को हनुमानजी के दो विग्रहों वाले गर्भगृह और उसके बाहरी भाग को आकर्षक रंग-बिरंगे मौसमी फूलों से सजाया जाएगा. इस दिन हनुमानजी का विशेष पुष्प शृंगार किया जाएगा. अंग्रेजी कैलेंडर नववर्ष के आगमन पर महावीर मन्दिर को रंगीन रोशनी से सजाया गया है. मन्दिर के शिखर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग हो गए हैं.

नैवेद्यम की बिक्री के लिए होंगे तीन काउंटरः महावीर मन्दिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि हनुमानजी को चढ़ाए जानेवाले नैवेद्यम की अधिक मांग को देखते हुए 10 हजार किलो नैवेद्यम तैयार किया जा रहा है. गाय के शुद्ध देशी घी में बननेवाले नैवेद्यम को तैयार करने के लिए तिरुपति के दक्ष कारीगर दिन-रात काम में जुटे हुए हैं. पहली जनवरी रविवार को महावीर मन्दिर के प्रवेश द्वार के पास नैवेद्यम की बिक्री के लिए तीन काउंटर रहेंगे.

सुबह पांच बजे से होगा मंदिर में प्रवेशः आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि मन्दिर में भक्तों का प्रवेश प्रातः 5 बजे शुरू होगा. उत्तरी प्रवेश द्वार से भक्तों का प्रवेश होगा. महिला और पुरुष भक्तों की अलग-अलग पंक्तियां होंगी. हनुमानजी के दोनों विग्रहों के दर्शन के बाद भक्त पूर्वी निकास द्वार से बाहर निकल जाएंगे. भक्तों की अधिक संख्या को देखते हुए पहली जनवरी को रुद्राभिषेक और सत्यनारायण पूजा नहीं होगी.

150 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, 50 महिला सुरक्षाकर्मी ः महावीर मन्दिर में भक्तों की अधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए मन्दिर प्रबंधन ने जिला पुलिस प्रशासन से 100 जवानों की तैनाती का अनुरोध किया है. इनमें 70 पुरुष और 30 महिला पुरुषकर्मी शामिल हैं. वहीं महावीर मन्दिर की ओर से 50 निजी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती होगी. इनमें 30 पुरुष और 20 महिला सुरक्षा कर्मी शामिल हैं. इस प्रकार बिहार पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर कुल 50 महिला सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे.

कोविड प्रोटोकाॅल पालन करने का अनुरोधः महिला भक्तों की अच्छी संख्या को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जा रही है.आचार्य किशोर कुणाल ने भक्तों से पंक्तिबद्ध होकर महावीर मन्दिर में प्रवेश करने और दर्शन के बाद बेवजह नहीं रुकने का अनुरोध किया है. साथ ही कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए भक्तों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया है. गर्भगृह में नैवेद्यम, पुष्प माला आदि चढ़ाने के लिए दस अतिरिक्त पुजारियों की व्यवस्था की गई है.पहली जनवरी को भक्तों की कतार समाप्त होने तक महावीर मन्दिर देर रात खुला रहेगा.

